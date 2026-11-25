El feminismo ha llenado un año más las calles de A Coruña para reclamar el fin de la violencia contra la mujer este 25-N. Según datos de la Policía Local, son cerca de 2.500 las personas que han marchado por las calles coruñesas este Día de la No Violencia Contra la Mujer.

Aupadas por los cánticos "Si tocan a unha tócannos a todas" y "Non me asubies que non son un can" las personas han recorrido la avenida del Puerto, deteniendo por momentos el tráfico vehicular.

Su reclamo abarca todos los ámbitos de la vida que sitúan a la mujer en situación de desigualdad, entre ellos la violencia económica y judicial.

Un momento de la concentración, este miércoles, en el Obelisco Laura Rodríguez

Durante su participación en la manifestación, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha apelado al voto de las mujeres para no dar "un paso atrás" en derechos.

"Nos costó mucho conseguir que hubiera leyes contra la violencia de género, que hubiera medidas que consideraran la violencia como un problema estructural", ha recalcado Pontón quien ha admitido que las medidas actuales son "insuficientes".

Lo ha hecho al insistir en que no se puede permitir que "toquen derechos". "Queremos seguir avanzando, hay muchos techos de cristal que tenemos que superar en todos los ámbitos, seguro que ninguna mujer quiere perder derechos conquistados", ha insistido.