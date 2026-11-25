No es Mariah Carey, pero va a sacar un 'hit' en Navidad. Cañita Brava recibirá este viernes, 27 de noviembre, un homenaje en A Coruña, pero en él el propio artista interpretará la canción que ha preparado como tributo a Michael Jackson.

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"Es una creación que le hice a Michael Jackson", anunció el pasado mes de octubre en Madrid en el estreno de la canción. Fue durante el encuentro 'Cómo llegar al cielo', de Luis Álvarez, 'El Gurú', y acompañado en el escenario por el director de cine Santiago Segura. De aquella actuación en el teatro Príncipe Pío, este viernes salta a la Sala Garufa, donde se escuchará la canción que está grabando y que se titula ‘Amiyú para Michael Jackson’. El tema lo interpretará en su homenaje, que está patrocinado por Clínica Pardiñas. Tendrá lugar en la sala Garufa. En 'Homenaxe 80 aniversario de Cañita Brava' se podrá disfrutar de la actuación del propio artista junto con la música de Bule-Bule, Pablo Rubén Fernández y Extrema Urgencia.

La canción la estrenó en su actuación en el teatro Príncipe Pío

El acto será el viernes 27 de noviembre a las 22.30 horas (apertura de puertas a las 22.00) y las entradas se podrán comprar en taquilla por diez euros.

Cañita Brava recibirá un homenaje en A Coruña Más información

‘Amiyú para Michael Jackson’ cuenta con un sonido noventero con teclado y percusión y en el que Cañita Brava incluye onomatopeyas al más puro estilo de Michael Jackson. Al menos así sonó en Madrid en su estreno, acompañado del músico Juan de Dios Martín. El viernes en su ciudad se podrá descubrir el resultado final de esta grabación homenaje de Cañita Brava al Rey del Pop.