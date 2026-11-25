Los doctores Juan Trobajo y Jose Carlos Carrero con el robot ROSA

El hospital Quirónsalud A Coruña ha incorporado el robot ROSA, un sistema de asistencia quirúrgica de última generación que toma su nombre de las siglas en inglés Robotic Orthopedic Surgical Assistant. Un fichaje que supone un importante avance en la cirugía protésica de rodilla, ya que permite a los especialistas una precisión milimétrica y adaptada a las características anatómicas de cada paciente.

La implantación de estas prótesis suele estar indicada cuando la articulación presenta un deterioro importante causado por artrosis avanzada, traumatismos, cirugías previas o determinadas enfermedades reumáticas. En estos casos, el cartílago y el hueso dañados se sustituyen por componentes protésicos diseñados para restaurar la función y aliviar el dolor del paciente.

Uno de los aspectos clave para el éxito es lograr una correcta alineación y un adecuado equilibrio de los ligamentos que rodean la articulación. Para ello, el robot ROSA proporciona al cirujano información objetiva en tiempo real sobre la morfología de la rodilla, los grados de flexión y rotación y la tensión de los tejidos blandos, lo que facilita una planificación personalizada y una ejecución más precisa de la cirugía.

El robot ROSA

Tal y como explica el doctor Juan Trobajo, especialista en Traumatología que ha llevado a cabo las dos primeras intervenciones con ROSA junto a su homólogo José Carlos Carrero, "esta tecnología permite adaptar la intervención a las particularidades de cada paciente para reproducir de la forma más fiel posible la biomecánica natural de la rodilla".

El sistema consta de una plataforma de navegación y un brazo robótico que guía al especialista durante el procedimiento. A partir del mapeo digital de la articulación, genera una reconstrucción tridimensional virtual sobre la que se planifica la cirugía. Además, durante la intervención, ROSA aporta datos que permiten realizar ajustes con una precisión difícil de alcanzar mediante técnicas convencionales.

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Según señala el doctor José Carlos Carrero, “el robot no sustituye al cirujano ni toma decisiones de forma autónoma". "Se trata de una herramienta de alta precisión que amplía nuestras capacidades y nos ayuda a realizar cortes óseos más exactos y una colocación más precisa de la prótesis, siempre bajo el criterio y control del especialista", explica.

Ventajas

La cirugía asistida por robot favorece una colocación más precisa de los implantes, contribuye a una mejor estabilidad de la articulación y puede reducir el dolor durante los primeros meses tras la intervención. Asimismo, algunos estudios han demostrado una recuperación funcional más favorable y una mejora en los resultados clínicos tempranos.

Además, el sistema permite realizar la planificación intraoperatoria sin necesidad de pruebas complementarias específicas como un TAC previo.

"Uno de nuestros objetivos es que el paciente no solo recupere la movilidad, sino que consiga una rodilla estable, equilibrada y que perciba como propia. La asistencia robótica nos ayuda a personalizar cada cirugía y a aumentar la precisión quirúrgica para mejorar la experiencia y la calidad de vida de nuestros pacientes", destaca el doctor Trobajo.