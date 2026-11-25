Estado de la casa abandonada que ardió esta madrugada en el barrio de Eirís Javier Alborés

Un incendio en una casa abandonada en el barrio coruñés de Eirís obligó a movilizar a los Bomberos durante la madrugada de este miércoles. Concretamente poco antes de las 03.00 horas, cuando los vecinos reportaron a los servicios de Emergencias que una vivienda en la calle Calexa en la que pernoctaban desde hace varios meses personas sin hogar se encontraba completamente en llamas.

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Al lugar se desplazaron rápidamente una dotación de tres vehículos, compuesta por nueve bomberos, aunque más tarde, debido a la gravedad del incendio, se tuvo que ampliar con un algibe y un bombero más. A su llegada, el inmueble se encontraba "totalmente en llamas", con el tejado caído sobre la primera planta y la planta baja, aunque sin personas en el interior. Una de ellas, que esperó a los servicios de emergencia fuera de la vivienda, acudió por sus propios medios a un centro hospitalario para ser valorada.

Por el momento, se desconoce cómo pudo haberse producido. No obstante, la rápida intervención de los Bomberos y la persistente lluvia durante toda la madrugada contribuyeron a que el desenlace fuera todavía peor. El incendio tampoco afectó a las casas colindantes de la calle Eirís de Arriba, al estar algo más alejada que el resto. De hecho, los Bomberos acudieron de nuevo al inmueble durante la mañana de este miércoles para comprobar que no se había propagado otro foco.