Javi y Paola de Cara Oculta, Fer de The Muppets y Susana, Mari Carmen, Sonia y Carmen, todas ellas de ACEM Patricia G. Fraga

La vinculación entre el pop y el rock con la lucha contra las enfermedades más crueles quedará para siempre marcada por la iniciativa de Sir Bob Geldof de 1985. Entonces, la catedral del fútbol mundial, Wembley, acogió a algunos de los nombres más grandes de la historia de la música, en un evento que sirvió para concienciar y recaudar. El Live Aid, posteriormente Live 8 en 2005 en referencia a los países poderosos, dejó momentos icónicos. como las actuaciones de Queen o U2. A más pequeña escala, pero con unas bases muy semejantes, se presenta el Conciertazo Solidario organizado por ACEM y protagonizado por The Muppets y Cara Oculta. Será mañana, desde las 21.30 horas, en la sala Maré (antiguo Dux).

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La más moderna y tecnificada sala de la ciudad acogerá una descarga de versiones pop rock, todo ello organizado para recaudar fondos para la lucha contra la esclerosis múltiple. Organiza, precisamente, la Asociación Coruñesa contra la Esclerosis Múltiple. Y por allí pasarán, versionados con acento herculino, los Leiva, Extremoduro, Héroes del Silencio o Los Secretos, entre muchos otros. Según la presidenta de la organización y responsable del evento, Sonia García, se daban el momento y las condiciones ideales. "Nos dieron la oportunidad desde la sala, desde los grupos y creemos que el formato de pop rock español e internacional, para una asociación con gente de 20 para arriba, le puede gustar a todo el mundo", indica.

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Con 330 socios, Acem se dedica a mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familiares, con actividades que favorecen la socialización y con 31 años de trabajo a sus espaldas. Pero también es necesario presentar a quienes cabalgarán por el mástil o azotarán las baquetas para ponerle banda sonora el evento. Por ejemplo, The Muppets, que rondan los 35 conciertos anuales, celebrarán su quinto aniversario. Han estado trabajando en la cita los últimos tres meses. "Merecía mucho la pena, y llevamos con esto desde el concierto del Náutico", dice Fer, su frontman.

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Por su parte, Cara Oculta nacieron de una batalla ganada y ahora se han decidido a poner su energía al servicio de otra en la que queda mucho que pelear. Su historia comenzó a gestarse en mayo de 2024, con el gol de Lucas Pérez al Barça. "No es que sea una causa solidaria más, sino que está muy cerca y todos podemos estar ahí en un momento dado; es un evento festivo, divertido y para hacer comunidad, un gran plan de viernes", reivindica Paola Feal, que da voz tanto al grupo como al mensaje para vincular a la ciudad. Aunque el ritmo de entradas ha sorprendido a todos para bien, aún quedan billetes disponibles a través de la plataforma web Entradium, la sede de ACEM en San Diego o en la misma puerta del evento. Antes de la hora de inicio habrá un picoteo, y el show, que durará hasta medianoche, incluirá varias sorpresas.