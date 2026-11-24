El consejero delegado de Xeito Investments, Íñigo Moreno Xeito

Xeito Investments es un grupo industrial que nació oficialmente en 2019 con la intención de liderar la transformación de sectores industriales y el comercio minorista a través de la inversión, la tecnología y la integración de empresas con potencial de crecimiento. Está impulsado por Daniel Mahía Solís (de la familia que cofundó el antiguo Grupo Caamaño, hoy Kimak, proveedor histórico de Inditex), Íñigo Moreno y Javier González.

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Este holding empresarial participa en más de una decena de compañías distribuidas por toda la geografía española. En esta lista hay varias ubicadas en el área metropolitana de A Coruña, como SmartProject Building, Equipos Lagos, Alumatic Norte, Carpintería Coruña, Coldwell BankerSmart Coruña, Kit-Maiur Mobiliario y Pansogal.

Vocación

El consejero delegado (CEO) de Xeito Investments, Íñigo Moreno, explica que este es “un grupo industrial” que está en plena fase de expansión y que está incorporando empresas que no cuentan con “sucesión familiar” o que tienen “una situación especial”, como problemas financieros o de gestión.

“Somos un grupo industrial con una vocación de mantener el legado de las empresas industriales existentes. Nuestra filosofía es absolutamente continuista y, oye, ojalá que nos convirtamos en ungran grupo industrial, pero siempre con objetivo de permanencia”, asegura.

También señala que se busca aumentar la cartera de activos con negocios con los que hay “sinergias”. Es el caso de Pansogal, una empresa con sede en Oleiros que el pasado verano se incorporó al holding para impulsar su crecimiento en energías renovables y eficiencia energética.

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“La última incorporación ha sido Pansogal. Ha sido una adquisición dentro de nuestro grupo industrial con la que queríamos tener una rama de energía”, explica Moreno.

Otra de las operaciones más recientes se produjo en 2025, cuando Xeito Investments se convirtió en el accionista mayoritario de Equipos Lagos, una empresa con sede en Bergondo especializada en el diseño y fabricación de cabinas de pintura industrial.

Aportación

El consejero delegado de esta empresa asegura que Xeito aporta a las compañías que compra “gestión, capacidad financiera y experiencia”, lo que les ayuda a afrontar el futuro.

“Cada vez es más fácil para nosotros aportarles negocio porque al final, como tenemos ya tanto, estamos en tantos sectores, pues incorporas una empresa que seguramente le puede dar servicio o producto a alguno de tus clientes existentes”, indica.

También explica que en España hay “un problema de sucesión” en empresa “muy grande”. “Estamos encontrándonos muchas empresas en que los empresarios ya están en los 60 o 70 años y que no tienen sucesión y que o bien se integran en un grupo industrial o bien probablemente tienen que cerrar, pues muchas veces supone realmente un drama social porque la gente que lleva con ellos 30 o 40 años es difícil recolocarla y para ellos también es complicado”, afirma.

Historia

Xeito Investments tiene su origen industrial en Galicia, con la fundación hace ya 36 años de Grupo Caamaño, uno de los principales proveedores de Inditex en la ejecución de tiendas y edificios corporativos y naves logísticas en el mundo. Tras esta larga experiencia profesional y la muerte en 2018 de Emilio Mahía (padre de Daniel Mahía), nació Xeito hace ya siete años.

En la actualidad, con la marca Kimak, este grupo industrial trabaja en la expansión y reconversión en retail de las tiendas de Inditex, Dia (640 locales reconvertidos en dos años), Movistar (más de 1.000), Grupo Restalia, Compañía del Trópico y Áreas, entre otros.