Unha experiencia familiar na Coruña inspira o 'Club Raposo'
Máis de cincuenta nenos e nenas de toda Galicia forman parte desta iniciativa que busca recuperar a ilusión de escribir e recibir cartas por correo postal
Máis de 54 nenos e nenas de toda Galicia xa forman parte do 'Club Raposo', unha iniciativa que busca recuperar a ilusión de escribir e recibir cartas por correo postal, ao tempo que fomenta o uso da lingua galega entre a infancia.
A idea xurdiu dunha experiencia dunha familia da Coruña que buscaba novas formas de manter vivo o uso do galego nas relacións entre os máis pequenos.
"Somos unha familia que fala galego e temos unha filla á que educamos en galego. Cando chegou ao colexio, observamos como a realidade lingüística fixo que ela e outros nenos que falaban galego na casa deixasen de empregalo para comunicarse en castelán", explican os promotores da iniciativa.
O 'Club Raposo' propón unha experiencia de correspondencia infantil na que os participantes establecen un diálogo directo con cinco personaxes de ficción, todos raposos, que forman un grupo de amigos de entre 5 e 11 anos. Os seus nomes son Amelia e Adela, as maiores, xunto con Alicia, Antón e Anxo.
Un novo agasallo de Nadal
Para comezar a recibir estas cartas na época de Nadal, é preciso realizar a inscrición antes do 29 de novembro e así poder recibir os tres primeiros envíos e formar parte dos membros fundadores. O club ten unha cota de inscrición de 25 euros, que inclúe tres cartas dirixidas ao neno ou á nena. Se hai máis dun membro na mesma unidade familiar, o custo adicional é de tres euros por cada pequeno.
A primeira carta será de benvida e estará personalizada cos datos que as familias faciliten no momento da inscrición. Xunto a ela, enviarase un papel especial para responder, xa sexa por escrito ou mediante un debuxo. A partir desa resposta, o club continuará a correspondencia de maneira personalizada, creando un diálogo entre a crianza e un dos personaxes do 'Club Raposo'.
No segundo envío, os participantes tamén recibirán o carné de membro do club. Todos os envíos incluirán o material necesario para responder ás cartas.
Se as familias desexan continuar no club unha vez recibidas as tres primeiras cartas, deberán renovar a subscrición.
O ritmo da correspondencia marcarao cada familia, mentres que o 'Club Raposo' se compromete a responder en menos de quince días. Ademais, as inscricións realizadas antes do vindeiro domingo permitirán escoller o número de membro e optar a outros agasallos, como unha camiseta oficial do club.