Pedro Blanco, esta mañana, en la Delegación del Gobierno Patricia G. Fraga

España ya cuenta los días para celebrar las que serán las decimoséptimas elecciones a las Cortes Generales desde que se restableció la democracia, a finales de los años 70. Este domingo, los españoles están llamados a las urnas para elegir a los candidatos políticos que definan el futuro del país. En el caso de A Coruña, la ciudad contará con 293 mesas electorales distribuidas en un total de 84 colegios. En todas ellas, por supuesto, no faltarán las urnas o las papeletas, pero tampoco los sobres o las famosas cabinas electorales. Todos los elementos necesarios para celebrar "a gran festa da democracia".

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Así lo definió el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien supervisó en la mañana de este martes todos los materiales que habrá este domingo en todos los colegios electorales de la comunidad y quien, además, informó de las novedades de este 29-N. Según incidió el delegado del Gobierno, estas elecciones serán las primeras en las que se pueda votar a través del DNI digital. Tal y como recordó Blanco, apenas bastará con abrir la aplicación MiDNI y enseñar el QR en la propia mesa. Allí, el responsable será el que compruebe la identificación y, una vez cotejada, se podrá depositar el sobre con el voto en ambas urnas (Congreso y Senado) sin ningún requisito a mayores. Además, también destacó avances en materia de accesibilidad. Según el delegado, en Galicia se recibieron 350 solicitudes de voto accesible en braille y se distribuirán más de 8.500 carteles de señalización para facilitar la orientación de las personas con dificultades visuales.

En total, más de 2,7 millones de gallegos están llamados a las urnas -casi 200.000 en la urbe herculina-; 76.000 lo harán por primera vez en unas elecciones generales. Para esta cita se habilitaron más de 2.300 locales electorales y casi 4.000 mesas atendidas por más de 11.700 personas elegidas por sorteo. Además, se prepararon más de 31 millones de papeletas y más de 7.800 urnas. Así, se desplegará un dispositivo de seguridad integrado por cerca de 7.700 efectivos de la Policía Nacional, Local y Guardia Civil.

El delegado del Gobierno supervisa el dispositivo logístico para el 29-N en el polígono de Pocomaco Más información

De cara al próximo domingo, Pedro Blanco descarta cualquier intento de manipulación electoral y cree que quien apunta a ello lo hace desde el desconocimiento: "Neste país afortundamente temos dereito a opinar cada un o que nos pareza. Creo que España xa está madura e levamos moitos anos exercendo este dereito e non existe ningún tipo de posibilidade de tirarse hacia ese tipo de opinións. As mesas electorais compóñenas veciños e cidadáns con dereito a voto e eles son os que van velar pola limpeza de estas eleccións. Quen poida apuntar a este tipo de fraude, ou decoñece o sistema por completo ou equivócase, por non decir que minte", señaló el delegado.

Avances en la autoría de las amenazas de bomba

Durante el encuentro, Pedro Blanco también concretó que se "está traballando na posible identificación del ou dos autores dos anónimos" que el pasado miércoles obligaron a desalojar a más de una treintena de centros educativos en A Coruña-unos 80 en toda Galicia-: "Son mensaxes de moi mal gusto e, sobre todo, son delitos. Cando identifiquemos aos responsables, pediremos que se aplique todo o peso da lei", apuntó el delegado.

Una mochila sospechosa obliga a desplegar un amplio operativo policial en la zona de los juzgados de A Coruña Más información

Este lunes, los agentes del Tedax y los guías caninos tuvieron de nuevo que intervenir por la aparición de una mochila sospechosa en una cafetería de la calle Capitán Juan Varela, en la zona de los juzgados. Si bien se trató de una falsa alarma, es la tercera amenaza de bomba en apenas cinco días en la ciudad. "Somos conscientes de que estamos nun momento no que existe certa sensibilización. Quero trasladar unha mensaxe de absoluta tranquilidade. Estou convencido de que a xente vai a poder exercer o seu dereito sen ningún problema e, sobre todo, sen medo", concluyó Pedro Blanco.