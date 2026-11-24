Varias personas tratan de refugiarse de la lluvia, en Juan Flórez Patricia G. Fraga

A Coruña ha tenido que esperar a la llegada de noviembre, el mes del año en el que suele ser costumbre coger más a menudo el paraguas, para vivir su primer gran periodo húmedo, después de arrastrar, desde el pasado febrero, meses más secos de lo normal. Esta falta de lluvia se tradujo primero en prealerta y después en alerta en la principal fuente de abastecimiento de agua de la ciudad, Cecebre, que llegó a rondar apenas el 30% de ocupación durante este mismo mes de noviembre. Algo que cambió en la segunda semana, cuando comenzó a llover y, al menos hasta el próximo lunes –su último día–, todo apunta a que no dejará de hacerlo.

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Por el momento, la estación del Observatorio de la Aemet contabilizó un total de 18 días mojados. Por lo que, en caso de que la racha de lluvia se mantenga hasta el último de sus días, podría haber llovido en el 80% de sus jornadas. Aunque, en realidad, esto no es una novedad para el mes más lluvioso del año en la ciudad. De hecho, si bien las previsiones de la Aemet apuntan que los chubascos que se mantengan, al menos, hasta el próximo lunes, aún restan bastantes litros para que entre en la media de noviembre.

El día más lluvioso del mes

Hasta ahora, el Observatorio contabilizó en torno a 150 litros por metro cuadrado. Más de una treintena de ellos se acumularon este martes en el día más lluvioso del mes y el segundo con más lluvia de todo el año. De hecho, tan solo en cinco jornadas se superaron la decena de litros; y en tres de ellas, se registró menos de un litro por metro cuadrado.

La lluvia cayó durante toda la jornada del lunes Javier Alborés

A lo largo de la última década, eso sí, noviembre ha tenido de todo. Desde años en los que las acumulaciones rondaron los 232 litros, como en 2018 y 2019, a meses en los que apenas se superaron los 65 como 2017 o 2020, por ejemplo.

Vuelve el frío

Durante este mes de noviembre, los coruñeses han vuelto a acostumbrarse a lo que significaba el otoño en la ciudad. Primero con el viento, con rachas superiores a los 80 kilómetros por ahora; y desde hace unas semanas, también a la lluvia. No obstante, no fue hasta esta última semana cuando los termómetros comenzaron a bajar significativamente. Durante la jornada del pasado martes, por ejemplo, las mínimas rondaron los diez grados. Y, para la jornada de este martes, si bien se esperan temperaturas similares, los vientos del sur con aire frío podrían hacer que la sensación térmica en la ciudad pueda ser todavía más gélida.

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A partir de este miércoles, sin embargo, el viento, también procedente del sur, traerá temperaturas más altas, con máximas que podrían rondar los 15 grados el viernes y los 17 o 18 grados durante las jornadas de sábado y domingo. La lluvia, se mantendrá, aunque se descartan frentes activos tan fuertes como el de los últimos días.