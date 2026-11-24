El narcopiso de Agra de Bragua, ayer Carlota Blanco

La vida de los narcopisos no acostumbra a ser, afortunadamente para los vecinos, demasiado larga. El proceso es prácticamente idéntico y los patrones se repiten, además de los protagonistas del menudeo. Sin embargo, en el caso del número 11 de Agra de Bragua, jamás se había visto una actividad tan intensa como la de los últimos días, hasta el punto de dejar boquiabiertos a los propios agentes encargados de custodiarlo. Según fuentes policiales, más de 100 toxicómanos pasan, pernoctan o visitan cada día el narcopiso, que ha pasado de ser un supermercado de la droga a prácticamente unos grandes almacenes.

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Las últimas visitas al inmueble por parte de los agentes dejaron un panorama desolador, hasta el punto de que llamarle vivienda se aleja bastante de la realidad. En ese momento se encontraban en el interior más de 30 toxicómanos. La vigilancia y la presencia policial es constante, pero ni siquiera eso se ha convertido en un elemento disuasorio. El hartazgo vecinal es evidente, aunque es difícil encontrar a quien quiera pronunciarse o denunciarlo públicamente. Es la forzosa convivencia con la marginalidad, y también con el crimen. Porque también el entorno se ha vuelto más inseguro para comerciantes y residentes. Por ejemplo, uno de los investigados logró escapar de la identificación policial montado en un patinete robado, con un valor por encima de los 1.000 euros. Sin emabargo, el botín favorito siguen siendo los teléfonos móviles, que intentan colocar rápidamente de vuelta en la calle. Uno de ellos fue recuperado recientemente antes de entrar en el mercado negro. De hecho, incluso intentan 'colocarlos' en tiendas.

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La heroína y el crack se llevan la palma como sustancias más demandadas. Son mucho más baratas y enganchan con fuerza. Un pequeño hurto suele ser suficiente para calmar el mono. Y eso, con 100 dependientes sin recursos yendo a por su dosis resuelve la ecuación de forma bastante sencilla: altercados constantes y aumento exponencial de las denuncias o incidencias. Muchas veces, el afectado desiste de presentar parte. Es la herencia del fin del narcopiso de la Sagrada Familia. Pero el problema es precisamente ese: unos barrios cantan victoria y otros son los próximos derrotados. "En cuanto se acaba con uno, ya está montando otro", reconoce uno de los investigadores.