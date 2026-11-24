La directora Isabel Rubio, esta semana en el Palacio de la Ópera Javier Alborés

Donde normalmente resuenan Mozart, Mahler, Dvorak o Haydn, este jueves 26 de noviembre sonarán los Bee Gees, Boney M, Abba, Earth Wind and Fire o Blondie. La Sinfónica de Galicia (OSG) cambia su habitual seriedad por la fiebre del sábado noche este jueves (20.00) para ofrecer el concierto ‘Night fever’ en el Palacio de la Ópera, un repertorio de música de baile para el que contarán con la ayuda del Coro de la OSG, de El Acorde Secreto y de una banda conformada por Miguel Lamas, Daniel Artés, Mihai Tanasescu y Miguel Thomas Marfany.

Todo ello bajo la dirección de Isabel Rubio, que asegura que lo de este jueves será “una explosión de energía, brillo y mucha fiesta disco”. Un concierto “muy especial” con una de las “mejores orquestas del país” y ya adelanta que el público se va a sorprender “al ver cómo la energía de los músicos está al 100% desde el principio, porque los músicos se caracterizan por estar sí o sí en cualquier repertorio presentes como energía”, asegura Rubio.

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“A veces este tipo de proyectos se ponen en un segundo plano y mi sensación con los músicos es que no se lo toman así, es una suerte”, apunta la directora, que explica entre risas que ya tiene temas favoritos en el repertorio: “‘Dancing queen’, de Abba, y esta de los Bee Gees, la balada, ‘How deep is your love’”, dice sin apenas pensárselo.

Sobre proyectos sinfónicos que le hayan llamado la atención, cita el icónico ‘Moment of glory’, de Scorpions y la Filarmónica de Berlín: “El CD está descatalogado y lo encontré y también tengo el DVD, soy súper fan”, comenta entre risas, mientras destaca otros proyectos como el de Kiss, el de David Bisbal o el de Robbie Williams. “Me gustan mucho este tipo de proyectos”, tanto es así que en diciembre dirigirá a la Orquesta del Vallés en un concierto de pop-rock sinfónico.

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Hay momentos en los que la banda es protagonista, otros en los que lo es la orquesta, hay que buscar el equilibrio”, apunta sobre las dificultades que puede tener la preparación de este tipo de citas únicas.