Rosa Rodríguez, tras completar el 'rosco' de Pasapalabra

La campeona de Pasapalabra, la coruñesa Rosa Rodríguez, da el salto al mundo editorial para contar cómo ha sido su historia, desde la decisión de participar en el concurso televisivo hasta la manera en la que se preparó para afrontar ese reto.

Se trata de 'Palacios en el aire', editado por Espasa y que verá la luz este miércoles 25 de noviembre. De manera íntima y emocionante, Rosa comparte su historia y las claves para hacer frente a los retos de su vida.

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En este libro, la ganadora del concurso revela cómo convirtió este reto en una manera de entrenar la memoria, al tiempo que recuperaba la motivación. En plena pandemia, se le ocurrió presentarse al programa, una aventura que le hizo invertir cuatro años en el estudio, memorización de palabras y en entrenar su cuerpo y su mente. El camino acabó llenándose de entusiasmo y resistencia, pero también de disciplina, miedo y obsesiones.

La obra verá la luz este 25 de noviembre. "El 19 de noviembre de 2024, iniciaba televisivamente mi aventura en Pasapalabra. Dos años después… aquí estamos, con estos entre mis manos", comenta la autora en un post de Instagram en el que enseña los libros, "El 25 de noviembre en las librerías y, ojalá, también en vuestras manos", asegura.