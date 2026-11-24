Obras en una nave de Inditex en el polígono de Sabón (Arteixo) Quintana

Inditex da un nuevo paso adelante en su plan de modernización de su sede central, ubicada en el polígono de Sabón (Arteixo). La empresa destinará 424.296 euros a demoler una nave ubicada en la avenida de la Moda. En concreto, en un recinto en el que ya se han derribado otras estructuras similares y construida otras en su lugar.

La empresa ha obtenido la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Arteixo para proceder al desmantelamiento de la "nave industrial de confección textil Fios".

Así es la tienda que Zara ha reabierto en Nueva York tras siete meses de obras: colección y etiquetas especiales Más información

Según consta en el expediente municipal, la solicitud fue presentada por la compañía el 22 de octubre y cuenta con los informes técnicos y jurídicos favorables emitidos por los servicios municipales. El presupuesto de ejecución material asciende a 424.296 euros.

Dada la naturaleza de las instalaciones a derribar, el proyecto incorpora medidas específicas en materia de seguridad laboral y gestión medioambiental. Entre la documentación presentada por la promotora figura el certificado de contratación de trabajos con riesgo de amianto y la correspondiente solicitud de inscripción del plan de trabajo ante el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), además del plan de gestión de residuos.

De acuerdo con los términos de la licencia aprobada, Inditex dispone ahora de un plazo máximo de seis meses para iniciar las obras y de tres años para su completa ejecución, contemplándose la posibilidad de solicitar prórrogas si fuese necesario.

La nave que será demolida por Inditex ocupa una superficie de 6.084,73 metros cuadrados y se encuentra ubicada en un solar de 49.425 metros cuadrados.