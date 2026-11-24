Captura del anuncio con el Gadis celebra su Vivamos como Galegos

Supermercados Gadis celebra los veinte años de su plataforma más conocida, "Vivamos como galegos". Un lema nacido hace dos decenios, pero que ya ha trascendido a la publicidad de una cadena comercial para convertirse en parte de la idiosincrasia de Galicia, como otras muchas características sociológicas de sus habitantes. Así lo repasa, junto a los anuncios que en estos veinte años han hecho historia también en el audiovisual, en su nueva creación publicitaria, que muestra "galegos doutro mundo".

"Llevamos veinte años captando señales de otro mundo", inicia el repaso el video, en el que reporteros y científicos internacionales van mostrando su incredulidad hacia la existencia de esa 'especie' tan extraña como increíble como es la de los gallegos. "Se dice que proceden de un lugar con un jardín inmenso y costas de ensueño. Tienen tanto lujo que le pusieron ese nombre a una de sus provincias", afirma en un momento dado, para dar paso al juego de palabras propio de la gheada y en la que una mujer indica un camino: "A Lugho vaise por aló". Otro juego de palabras lleva también a Ourense: "(Tienen) tanto oro que le pusieron su nombre a otra provincia).

Gadis se traslada hasta la ría de Vigo y la mítica silueta del puente de Rande para hipotetizar sobre la llegada de estos gallegos al planeta Tierra: "Se cree que llegaron en extrañas naves", se escucha mientras varias bateas iluminadas van amerizando a modo de verdaderas naves espaciales. Sobre el lugar donde están ubicados, especula el vídeo si será Asia o América, dando paso a otro juego de palabras con la toponima como protagonista. "Is this Ohio?" (¿es esto Ohio?), pregunta un foráneo. "Este é O Hío. O ghalo é aquel", responde una canguesa.

El video de Gadis, además de nuevas grabaciones, va repasando algunas de las escenas más recordadas de sus anteriores campañas publicitarias de "Vivamos como galegos", como la que representa a varias mujeres en la peluquería alabando su profundidad y lo difícil que es "entrar en la mente" en los gallegos. "Ni siquiera sabemos si suben o bajan. Podríamos estar ante el antecedente del gato de Schrödinger", señalan los científicos de esta nueva creación del supermercado.

Afirman también el video que los gallegos están repartidos por toda la Tierra e incluso hay alguno en la Luna, que tienen una sensibilidad térmica especial que hace que salten hogueras, beban bebidas que arden (como la queimada) o se bañen en playas de aguas congeladas mientras duermen tapados todo el año. "Dominan el clima", concluyen.

Gadis también pone sobre la mesa el extraño sentido del deber de los gallegos, resumido en su "marcho, que teño que marchar"; su clarividencia, "algo faría"; su fuerza psíquica, "igual que che digo unha cousa, dígoche a outra"; su capacidad analítica, "depende" o que puedan ver el futuro, "vas caer".

"Te convencen, te dicen que sí y es que no, es como si te hipnotizasen. Son desconfiados, si les preguntas, no contestan y si contestan, preguntan, pero cuando preguntan son implacables", refiere el anuncio de Gadis a través de extrañados científicos, mientras en imagen una mujer hace la cuestión máxima de la sociología genealógica gallega: "Logho ti de quén vés sendo?".

"Presumen, presumen constantemente sin que lo parezca, nunca resultan arrogantes", repasan mientras se refieren a los anuncios que impulsaron su "ser galego, mola", y aseguran que son inasequibles al desaliento: "E si chove, que chova". Se hacen eco también de su particular sistema de medida, en que "para que llegue, tiene que sobrar".

Llega el momento entonces de que Gadis vuelva a sacar su "sortilegio": maloserá. Esa expresión tatuada a fuego en el carácter galaico, que les permite ser invecibles, algo que resumen en un grito de guerra: "Vivamos como galegos".

"Doutro mundo? Pois non che diría eu que non", certifica en el video uno de los científicos, mientras comienza a sonar esa Muiñeira de Chantada también típica de los anuncios de Gadis y van a apareciendo muchos de los protagonistas que durante estos veinte años han ido creando una iconografía de la mano de la marca comercial, incluidos espacios como la calle Real de A Coruña y Santa Cruz, en Oleiros, rendidos a los picados del baile más típico de Galicia. Así celebra Gadis que hace veinte años reinventó un concepto de anuncio con el que terminó creando una forma de ser más dentro de la vida de los gallegos.