Obra de Inditex en los solares de Sabón destinados a su zona de expansión Quintana

El Ayuntamiento de Arteixo ha concedido recientemente a Inditex una licencia urbanística para ejecutar un movimiento de tierras y unificar el cierre trasero de cuatro parcelas en el polígono industrial de Sabón, situadas en la avenida de A Ponte.

La actuación, aprobada mediante decreto municipal el pasado 20 de noviembre, abarcará una superficie total de 65.516,49 metros cuadrados e implicará la extracción de aproximadamente 58.001,27 metros cúbicos de tierra. El informe elaborado por los técnicos municipales recoge un presupuesto de ejecución material de 852.295 euros.

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El proyecto afecta a las parcelas numeradas como 21-22, 23, 24 y 25-26 de Sabón. El objetivo principal de los trabajos es homogeneizar las cotas de unos terrenos que actualmente presentan distintas alturas y resolver su encuentro con la avenida de la Ponte sin generar desniveles en el frente, según recoge la autorización municipal.

Para lograrlo, la intervención contempla realizar desmontes desde la cota aproximada de +8,00 metros en el límite con el río hasta los +14,50 metros en el punto más alto, suavizando así la pendiente y adaptándola tanto a los lindes como al muro perimetral ya existente. Asimismo, se ejecutarán vaciados de tierra para conectar la cota resultante con una pendiente constante hasta la margen inferior del río. Según recoge la memoria técnica, el material excedente se trasladará a otra obra o a un centro de valorización autorizado.

Esta fase da continuidad a los trabajos que ya se están desarrollando en una de las fincas incluidas en el ámbito, la que albergó el parque de bomberos, donde se procede actualmente a la demolición de las edificaciones existentes al amparo de una licencia otorgada el pasado 17 de septiembre.

Una vez completado el movimiento de tierras, la multinacional textil sustituirá los distintos cerramientos traseros actuales por un único modelo unificado, compuesto por montantes de madera y malla ganadera, que no superará los 1,05 metros de altura máxima.

Los trabajos están supeditados al cumplimiento de los condicionantes técnicos y jurídicos del expediente, así como a las autorizaciones sectoriales emitidas por Augas de Galicia y Patrimonio Cultural a finales de octubre.