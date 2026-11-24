Alumbrado navideño en Los Rosales

A Coruña comenzará a respirar ambiente navideño en Los Rosales a partir de mañana miércoles. El Centro Comercial Los Rosales celebrará, a las 18:00 horas, su tradicional encendido de luces, que este año tendrá como protagonistas a la Sociedad Deportiva “Sin Querer”, una histórica entidad deportiva estrechamente vinculada al barrio de San Roque.

Una representación de la junta directiva y varios jugadores del club serán los encargados de activar la iluminación de la fachada y de los espacios interiores del centro comercial, inaugurando oficialmente la campaña de Navidad 2026.

Fundada en 1922, la Sociedad Deportiva “Sin Querer” cumple 124 años de historia y es el decano del fútbol modesto coruñés, únicamente superado en antigüedad por el Real Club Deportivo de A Coruña. Durante más de un siglo, el club ha mantenido una estrecha vinculación con San Roque, convirtiéndose en una de las entidades deportivas y sociales más representativas de este barrio, vecino de Los Rosales.

El encendido navideño supone también un reconocimiento al tejido asociativo y vecinal de A Coruña. El “Sin Querer” recoge el testigo de la Asociación Vecinal Francisco Otero de Labañou y de la Asociación Vecinal de Los Rosales, protagonistas de esta celebración en años anteriores, reivindicando el papel de los barrios y de sus colectivos en la vida de la ciudad.

En el acto estarán presentes el presidente de la entidad, Juan Carlos Vidal, y el director del Centro Comercial Los Rosales, Juan Carlos Losada, acompañados por miembros de la directiva y futbolistas del club.

Una Navidad con 30 días de actividades

El encendido marcará el inicio de una programación especial que se prolongará desde el 27 de noviembre hasta el 5 de enero de 2027. Los Rosales ofrecerá alrededor de 30 días de propuestas navideñas, con talleres, magia, música, espectáculos y actividades pensadas especialmente para los más pequeños, además de numerosas sorpresas.

Papá Noel también tendrá su cita con los niños y niñas, al igual que alguno de los Reyes Magos, que llegará acompañado de su paje real para llenar de ilusión estos días.

La programación culminará el próximo 30 de diciembre con la celebración del tradicional Fin de Año Infantil, una de las citas más esperadas por las familias, en la que los pequeños podrán despedir 2026 y dar la bienvenida al nuevo año de una forma divertida y muy especial.