Imagen de una Feria del Libro pasada Archivo El Ideal Gallego

En Japón se han puesto de moda una clase de eventos conocidos como 'Juicy Book Rave', un concepto nacido en la capital nipona que consiste en una mezcla de club de lectura y sesión musical. La idea es que un grupo de personas se reúnan para leer mientras un Dj pincha música, normalmente ambient o géneros tranquilos similares.

Este concepto llegará a A Coruña el próximo mes de diciembre, de la manos de Bassuz Música y NH Collection Finisterre. Será el 6 de diciembre, bajo el título 'NHCF Book Rave' cuando se proponga en el hotel herculino esta mezcla de lectura y música, a la que se sumará también la gastronomía.

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La idea es sencilla, los asistentes llevan sus propios libros, aunque también habrá algunos disponibles en el lugar del evento, y podrán disfrutar de la lectura mientras escuchan música, conversan o toman algo.

El concepto de esta reunión está inspirado también en la figura musical, y también lectora, de Ryuichi Sakamoto (compositor, entre muchas otras cosas, de bandas sonoras como la de 'El último emperador', con la que ganó el Oscar en los años 90). De este modo, la propuesta se desarrollará en tres actos: 'Async', 'Opus' y 'Coda', con Dj y música en directo.