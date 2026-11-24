Javier AlborÃ©s.Corte trÃ¡fico Ronda de Nelle Javier Alborés

La colocación de la pasarela peatonal de A Falperra comenzó este martes por la noche. El Ayuntamiento inció la segunda fase de los trabajos para renovar el puente que da continuidad a la calle por encima de la ronda de Nelle. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 250.000 euros, forma parte de la planificación de mantenimiento y mejora de las pasarelas de la ciudad.

En esta nueva fase del proyecto, el servicio inició el proceso de colocación de la nueva pasarela después de haber completado la retirada de la antigua. La pasarela peatonal cumple una función esencial para garantizar esta conexión ágil y, sobre todo, garantizando un corredor accesible para las personas usuarias.

Para la actuación será necesario cortar la ronda de Nelle en horario nocturno (entre las 21.00 y las 07.00 horas) hasta el jueves, incluido. En horario diurno se mantendrá un único carril de circulación por sentido. Durante el horario de corte, habrá un desvío de tráfico hacia la avenida de Os Mallos, en dirección bajada y hasta Fernando Rey para los que van en dirección subida.