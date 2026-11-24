Obras en edificios de San Andrés Javier Alborés

La plataforma Idealista ha publicado un estudio en el que analiza el porcentaje de viviendas en venta que se dieron de baja en menos de una semana en el tercer trimestre de este 2026. Con esos datos, revela que el "8% de las viviendas vendidas en el tercer trimestre no estuvo ni una semana anunciada". En el caso de la ciudad de A Coruña cifra es algo mayor, pero refleja también la velocidad a la que se producen las ventas. En el tercer trimestre de este 2026 el 10% se vendieron en menos de siete días.

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Es, con todo, una cifra menor que la de hace un año por estas fechas, cuando era el 13% de los inmuebles el que cerraba su venta en un intervalo menor a una semana.

El dato de A Coruña sitúa a la ciudad entre las veinte capitales en las que más rápido desaparecen los anuncios de venta de vivienda, según Idealista. La clasificación la lideran Ávila y Granada, donde el 13% encontraron comprador en menos de siete días, seguidas por Bilbao, Huelva, Jaén y Vitoria, con un 12%. En el 11% se sitúan capitales como Cáceres, Ceuta, Córdoba, Huesca, Melilla, Palencia, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife y Soria, mientras que en la misma cifra que A Coruña están Cuenca, Madrid y Teruel.

Así, la ciudad de A Coruña es la capital gallega en la que más rápido se venden las viviendas, ya que Lugo cae al 7%, al igual que Ourense, mientras que la cifra de Pontevedra se queda en el 9%.

Tan solo el 8% se quedan más de un año con su anuncio en venta

Con respecto al resto de impactos temporales, según Idealista la mayoría de casas y pisos de A Coruña se venden en un periodo entre tres meses y un año (37%), mientras que el 25% desaparece después de uno a tres meses y el 20% tardan entre una semana y un mes. Tan solo el 8% se quedan más de un año con su anuncio en venta.