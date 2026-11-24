Félix Bolaños EFE

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha preguntado al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, si cuando dice que va a derogar todo lo hecho por el Gobierno en campaña, también va a quitar los permisos por natalidad para reducirlos, dar a la banca el dinero del impuesto renovado o subir el precio del transporte.

En un acto en A Coruña este martes, Bolaños ha dicho que hay "mucho" en juego este 29 de noviembre en las elecciones generales. "Nos jugamos si el país sigue mirando al futuro o si hacemos un retroceso de 70 años. Ojito con el envoltorio azul, que el regalo es verde", ha advertido.

En su intervención ha avisado que tras las elecciones puede haber ministros "racistas, xenófobos y machistas". "La ultraderecha es esto y es mucho más", ha lamentado el ministro, que ha contrapuesto esta situación con la del actual Gobierno.

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En el Consejo de Ministros de este martes, el Ejecutivo ha renovado el impuesto a la banca, que servirá para conseguir 1.400 millones de euros para reforzar el estado de bienestar.

También ha aprobado una nueva prestación por duelo, que sube a diez días frente a los dos actuales, y ha aumentado el número de semanas por paternidad y maternidad a 20, frente a las 6 de 2018; además de las bonificaciones en el transporte público.

Ha preguntado si cuando Núñez Feijóo "dice que va a derogar todo" lo hecho en las últimas semanas, también va a reducir el permiso por natalidad a 6 semanas, volver a 2 días por duelo, subir el precio del transporte y dar 1.400 millones de euros a las entidades financieras.

"Nos jugamos estado del bienestar o motosierra. Nos jugamos estado de bienestar o tijeras de podar", ha continuado.

Ante la celebración, mañana, del 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, Bolaños ha recordado que "Vox, el partido ultraderechista, niega que exista la violencia de género".

Como ministro de Justicia, en los últimos dos años ha creado 76 nuevas secciones judiciales especializadas en violencia de género, un aumento de un 60 %, que ve en riesgo por el "ultraderechismo demencial" que introduce "machistas en las instituciones".

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"O avanzamos o miramos 70 años atrás", ha agregado antes de apuntar que cada día encuentra "mayor movilización en la gente".

Ha asegurado que el Partido Socialista es "el único que puede hacer frente a la ola ultra" por lo que ha apelado también a los votantes demócratas, "gente sensata y moderada", a la que dice que están en juego "los grandes consensos" como las pensiones, la educación o la sanidad.

"PP y Vox son un riesgo para nuestro estado del bienestar", ha concluido.