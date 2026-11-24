Carolina Cerdeira, frente al bazar en el número 154 de la ronda de Outeiro Carlota Blanco

La ciudad también tiene una Puerta del Sol. A diferencia de la plaza madrileña, en A Coruña esta la representa el corazón y la trayectoria de un comercio que lleva casi sesenta años en la esquina de la ronda de Outeiro con la avenida de Os Mallos. El bazar Puerta del Sol, en el número 154 de la ronda, abrió sus puertas en 1967, cuando el barrio todavía se nutría de vestigios rurales a su alrededor.

Aquel año, Antonio Cerdeira abrió su negocio tras llegar a la ciudad procedente de Chapa (Silleda, Pontevedra), con el objetivo de formar una familia. Tras varias décadas detrás del mostrador, hace unos cinco años sus hijos, Héctor y Carolina, tomaron el relevo de la tienda, cuyo nombre se debe, según ella, “a que le daba el sol”.

El establecimiento mantiene la esencia de aquel entonces, con la venta de productos de menaje, decoración y todo tipo de utensilios del hogar, como artículos de ferretería, lámparas, relojes, electrodomésticos o almacenaje. Es decir, en Puerta del Sol se puede encontrar casi cualquier cosa que se necesite para el hogar.

El bazar llegó a expandirse en la ronda de Outeiro, donde en los noventa abrió Puerta del Sol Regalos, y a principios de los 2000, Puerta del Sol Decoración. Ambos están cerrados a día de hoy, pero parte de la mercancía se puede encontrar en el bazar original, como bolsos y regalos.

Pero este bazar es mucho más que un punto de venta: es historia del barrio. “Aquí fuera quedaba la gente cuando no había móviles”, señala Carolina, quien reconoce que, pese a las dificultades que sufre el pequeño comercio, la clientela “es muy fiel”. En Puerta de Sol han atendido a tres generaciones. Muchos recordarán los peces de colores que había en su escaparate. Y es que tres peceras llamaban la atención de todos los niños que pasaban por delante de la tienda. “Muchos venían solo a ver los peces”, dice.

Trato familiar

El barrio, “siempre muy familiar”, dio una acogida “muy buena” al comercio, en un momento en que sus calles estaban en pleno desarrollo, y prueba de ello es su larga trayectoria en esta esquina de la ronda de Outeiro. “A día de hoy hay un ciclo de gente más joven en la zona, pero la gente sigue viniendo porque aportamos asesoramiento y confianza. Al final, el trato entre nosotros y los clientes es muy familiar”.

Con la próxima apertura total de la intermodal, a unos metros de este bazar, el barrio ya ha dado sus primeros síntomas de revalorización, ya sea en bajos o en viviendas. Carolina reconoce que en la actualidad “pasa más gente” por la calle, por lo que “le damos un voto de confianza” al efecto que tendrá esta infraestructura en el tejido comercial de Os Mallos. Por ahora, muchos siguen entrando en su local para saludar o comprar algo, y es que en la ronda de Outeiro, sin este bazar, anochecería antes.