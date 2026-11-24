Andrés Suárez, en el parque de Santa Margarita Carlota Blanco

El músico gallego Andrés Suárez vuelve a A Coruña, una ciudad que ya le acogió en sus primeros conciertos “hace 29 o 30 años”. Ahora vuelve a lo grande, al Palacio de la Ópera (viernes 27, 20.30), para uno de los últimos coletazos de ‘Lua’, su último disco, en Galicia, en el marco del ciclo A Coruña LiveXperience by Caixabank.

Suárez promete “el concierto más humano del mundo, ahora que dan concierto las máquinas, las IA”, comenta entre risas. “Yo voy a llevar una guitarra que tiene 25 años, madera, cuerda... y presento mi disco, canciones anteriores y, sobre todo, canciones que me pidan. Hoy en día, cuando alguien paga una entrada, invierte lo más valioso, su tiempo, hay que estar a la altura de ese cariño”, apunta.

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A diferencia de otros discos, que dispuso con grandes presentaciones, para este ha apostado por el “menos es más”. “Rellenar espacios y meter más elementos va a hacer que pretendas ser algo diferente, aquí llevo unas alfombras, unas lámparas y canto mis historias”, asegura el artista gallego, que apunta que con ‘Lua’ ha conseguido “esa emoción”.

Aclara que no tiene nada en contra de “llevar grandes producciones, faltaría más, ¿quién soy yo?”, dice entre risas. Pero el sentimiento gana siempre: “El otro día vi a Silvio Rodríguez con una guitarra para 17.000 personas y estuve hora y media llorando, lo que tienes con una canción no hay superproducción que lo iguale”.

Y la conversación vuelve a la inteligencia artificial y su capacidad de emocionar. “Yo elijo el humor, elijo reírme de esa noticia que dice que le estamos comprando una entrada a una máquina para su concierto”, comenta. “Entendemos que esta locura va a terminar, de lo contrario, hemos sido derrocados y es el comienzo del fin”, asegura, antes de matizar: “No quiero ser un carcamal diciendo eso de ‘Maldita sea la tecnología y los avances’. No. La IA tiene cosas maravillosas y los avances permiten ahorrarte atascos, comparar precios en segundos... tiene cosas maravillosas, pero en el momento que vayamos a aplaudirle a un ordenador, nos hemos vuelto locos”.

Y reflexiona al respecto. “En el momento que la IA componga ‘Mediterráneo’ de Serrat, yo me callo; cuando haga una sola canción de Robe, yo me callo; cuando haga ‘Yolanda’, de Milanés, yo me callo. Pero detrás de la IA hay es una multinacional de Tailandia, Londres o de dónde tú quieras riéndose de nosotros vendiendo entradas para conciertos. El chiste se cuenta solo”, afirma sin poder aguantar de nuevo la risa con esta situación. “En el momento que comparamos una canción de Instagram con IA con James Taylor... hemos perdido el juicio”, concluye.