A Coruña y su área metropolitana están en alerta amarilla este martes, por fuertes lluvias que pueden acumular en doce horas hasta 40 litros por metro cuadrado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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El aviso se activará a partir de las 12.00 horas y hasta las 23.59 horas, aunque desde esta mañana ya está lloviendo de forma intensa, una situación que se prevé continúe durante todo el día, incluso con posibilidad de alguna tormenta.

Además, estará también en alerta amarilla el litoral por fuertes vientos de hasta 61 kilómetros por hora y oleaje que puede llegar a 5 metros de altura. El aviso se activará a partir de las cuatro de la tarde y se mantendrá hasta la una de este miércoles.