Centenares de fans se dieron cita en la discoteca Zine para ver de cerca a Chiqui Martí Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, la artista del desnudo Chiqui Martí, conocida por sus apariciones en el programa ‘Crónicas Marcianas’, triunfó en la discoteca Zine; hace 50 años, en 1976, el alcalde Liaño Flores habló en Madrid con varios departamentos gubernamentales sobre los proyectos de la ciudad; hace 75, en 1951, era el regidor Alfonso Molina el que se entrevistaba con el Ejército; y hace cien, en 1926, Cambre elegía a su primer edil, “el acaudalado Miguel Martínez Brañas”.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | La televisiva artista del desnudo Chiqui Martí llena la discoteca Zine

Centenares de fans se dieron cita en la discoteca Zine para disfrutar del glamuroso espectáculo de la artista del desnudo Chiqui Martí, conocida por su participación en el programa ‘Crónicas Marcianas’. Con dos horas de retraso, su entrada triunfal cumplió las expectativas de un público ansioso de verla.

Además, el Consejo Sectorial de Turismo impulsado por el Ayuntamiento para atraer a más turistas celebrará su primera reunión en diciembre con el fin de diseñar las estrategias a seguir. Las instituciones más representativas, desde la Universidad, Cámara de Comercio, Autoridad Portuaria y AENA, hasta comerciantes, hosteleros y agencias de viajes harán un frente común para impulsar el turismo.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El alcalde habla en Madrid de los distintos proyectos de la ciudad

Muchos y variados temas planteó el alcalde, José Manuel Liaño Flores, en su reciente viaje a Madrid, de los que informó a los cronistas municipales. El aeropuerto de Alvedro, el Colegio Universitario -el anteproyecto del edificio ya está aprobado-, viviendas sociales, transformación de los trolebuses en autobuses, planta transformadora de basuras fueron, entre otros, los asuntos tratados por el alcalde.

Por otra parte, un paro técnico de una hora de duración fue observado en las diversas dependencias de la Delegación Provincial de Hacienda, como protesta por la incorporación de los funcionarios sindicales a la Administración Civil del Estado. Además, los funcionarios de la Delegación de Educación y Ciencia celebraron una asamblea por lo mismo.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El Ayuntamiento trata con el Ejército la construcción de la fábrica de armas

El alcalde, señor Molina, visitó al capitán general de la Región, señor Delgado Serrano, con quien trató de diferentes problemas de gran interés para la ciudad, y dependientes de la superior autoridad militar. Entre esos problemas figuran la continuación de las obras de la fábrica de armas, construcción del cuartel de transmisiones en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, la construcción del nuevo campo de deportes, mejora de la zona militar contigua a las antiguas murallas de la ciudad, y otras varias de interés local. Fueron estudiadas con todo detenimiento expresando el alcalde su agradecimiento y satisfacción por el interés que continuamente viene demostrando la primera autoridad militar en problemas de vital importancia para el porvenir de la ciudad.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El “acaudalado Miguel Martínez Brañas”, nuevo regidor de Cambre

Ha sido elegido alcalde presidente de este Ayuntamiento de Cambre el acaudalado propietario don Miguel Martínez Brañas, causando su elección el mejor efecto entre el vecindario. Como primer teniente de alcalde ha sido elegido don Ramón Infante. Ambos señores gozan de grandes prestigios y cuentan con el decidido apoyo del vecindario, que sin duda espera de ambos una gestión acertadísima.

Por otra parte, la tan popularizada y acreditada empresa de automóviles “El Noroeste”, una de las más antiguas y conocidas en la región gallega, acaba de aumentar el “stand” de sus vehículos de motor con seis modernos y magníficos automóviles “Dión Boutón” para la conducción de viajeros entre la Coruña y Santiago.