Ya se pueden reclamar las entradas del concierto cancelado de Raphael en A Coruña
La organización devolverá el importe de las localidades en los próximos diez días
Los seguidores de Raphael que se quedaron sin concierto en A Coruña ya saben cómo recuperar el dinero de sus entradas. La organización ha anunciado que devolverá el importe de las localidades en los próximos diez días y que el reembolso se tramitará a través del mismo canal por el que se realizó la compra.
En el caso de quienes adquirieron las entradas a través de Ataquilla, la devolución se efectuará automáticamente en el mismo medio de pago utilizado, por lo que no será necesario realizar ninguna gestión.
Sin embargo, los compradores que consiguieron sus localidades en las taquillas del Coliseum o en la plaza de Ourense deberán acudir presencialmente a esta última para solicitar el reembolso. Será necesario presentar la entrada y realizar el trámite entre el 26 de noviembre y el 11 de diciembre.
La actuación de Raphael, prevista para el sábado 21 de noviembre en el Coliseum coruñés, fue suspendida poco antes de su comienzo debido a una indisposición de salud del artista, que tuvo que ser trasladado al hospital. El cantante recibió el alta médica este domingo y abandonó A Coruña para regresar a Madrid.
La cancelación sorprendió a miles de asistentes que ya se encontraban en el recinto esperando el inicio del espectáculo, correspondiente a su gira "Raphaelísimo".