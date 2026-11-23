El público del Coliseum durante el anuncio de la cancelación del concierto de Raphael Quintana

Los seguidores de Raphael que se quedaron sin concierto en A Coruña ya saben cómo recuperar el dinero de sus entradas. La organización ha anunciado que devolverá el importe de las localidades en los próximos diez días y que el reembolso se tramitará a través del mismo canal por el que se realizó la compra.

En el caso de quienes adquirieron las entradas a través de Ataquilla, la devolución se efectuará automáticamente en el mismo medio de pago utilizado, por lo que no será necesario realizar ninguna gestión.

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Sin embargo, los compradores que consiguieron sus localidades en las taquillas del Coliseum o en la plaza de Ourense deberán acudir presencialmente a esta última para solicitar el reembolso. Será necesario presentar la entrada y realizar el trámite entre el 26 de noviembre y el 11 de diciembre.

La actuación de Raphael, prevista para el sábado 21 de noviembre en el Coliseum coruñés, fue suspendida poco antes de su comienzo debido a una indisposición de salud del artista, que tuvo que ser trasladado al hospital. El cantante recibió el alta médica este domingo y abandonó A Coruña para regresar a Madrid.

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La cancelación sorprendió a miles de asistentes que ya se encontraban en el recinto esperando el inicio del espectáculo, correspondiente a su gira "Raphaelísimo".