Un momento del primero de los dos conciertos de Vetusta Morla en el Coliseum este mes de noviembre Patricia G. Fraga

Hace apenas dos semanas triunfaron en el Coliseum, donde necesitaron dos fechas para presentar sus nuevas canciones y recordar sus clásicos en su regreso a los escenarios tras dos años de parón. Pero Vetusta Morla necesita más y en menos de un año regresarán para encontrarse con el público coruñés.

La banda madrileña será cabeza de cartel en la quinta edición del Recorda Fest, que ya tiene también fechas para esta celebración: el 3 y 4 de septiembre de 2027.

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El festival volverá a tomar el muelle de Batería, donde celebrará su quinto aniversario. Y de él formará parte Vetusta Morla, que llevará su nuevo concepto de concierto a la temporada de festivales. En él, los músicos comienzan el concierto en un círculo, como si de una propuesta en su estudio se tratase, antes de que se vaya abriendo hacia el público conforme la intensidad del concierto va creciendo.

Los primeros abonos del festival se pondrán a la venta hoy mismo, con diferentes modalidades. El 'Abono Recorda 2027' permitirá el acceso a las dos jornadas de festival y costará 60 euros (más gastos de gestión). También habrá entradas de día, concretamente las del viernes también estarán a la venta hoy desde 40 euros (más gastos de gestión). Ambas opciones estarán disponibles en la página web del evento.

"Cinco años después, queríamos que este aniversario fuera también una forma de daros las gracias. Hemos tomado buena nota de todo lo que nos habéis propuesto y este año salimos desde el principio con dos opciones: el 'Abono Recorda 2027', para quien quiera vivir la experiencia completa, o la entrada de día, para quien quiera disfrutar más a fondo de su artista favorito. Y empezamos con Vetusta Morla, que para nosotros es una forma de decir que esta edición va a ser diferente", asegura la directora de la cita, Olga Lamas.

La edición de este 2026 reunión a más de 20.000 personas en dos jornadas en el muelle de Batería. Durante las cuatro ediciones pasadas han pasado por el festival nombres como Xoel López, La M.O.D.A., Juan Magán, La La Love You, La Reina del Flow, Lori Meyers o La La Love You, entre muchos otros.