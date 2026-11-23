Cartel del alquiler del antiguo Barros y Virgin de Torreiro Javier Alborés

La calle Torreiro tiene uno de los bajos más deseados de A Coruña. El precio de su alquiler, no obstante, está a la altura de su tamaño. Su último inquilino fue el Brétema, hasta su cierre en verano del año pasado, pero su rótulo también lució el nombre de negocios como el Bergin, Bershka, Virgin y Almacenes Barros. El local, en el número 13 de la calle, acaba de salir a alquiler, y la renta mensual alcanza los 10.000 euros, convirtiéndose en uno de los inmuebles más exclusivos del mercado en A Coruña.

Con una superficie construida de 1.100 metros cuadrados –740 útiles actualmente– el local se distribuye en tres plantas y dispone de ascensor y de una fachada de diez metros lineales. Esta es, precisamente, uno de los factores que más valoraron los hosteleros que se hicieron con el inmueble anteriormente. El encargado de organizar la operación es el Grupo Ninbú, “la inmobiliaria con más inmuebles en obra nueva y rehabilitados en A Coruña”, señalan.

Distribución del interior del local

En un cartel colgado en la puerta del inmueble, el grupo inmobiliario advierte de la preferencia por convertir el bajo en un “local comercial u oficina de lujo”.

Operación

Por un lado la historia y el valor patrimonial y emocional para la ciudad. Por el otro, la que posiblemente sea la joya de la corona de cuantos bajos o locales comerciales están actualmente en la oferta de alquiler en el centro de A Coruña. Por eso, a la hora de decidirse por uno de los proyectos que se presenten, debe existir detrás un respaldo y una garantía de futuro. Según ha podido saber El Ideal Gallego, son varias las ofertas que existen sobre la mesa, a pesar del importante desembolso que supone, y no todas son de hostelería: desde locales para seguir el modelo de Bergin o Brétema hasta cadenas de alimentación. Y es que la llegada de Fitness Park al antiguo Lefties ha abierto una ventana de oportunidades y alternativas en la zona.

Hay que tener en cuenta que el Brétema, uno de los locales de referencia para la primera copa hasta 2025, cerró sus puertas después de lo que muchos llamaron “oferta irrechazable”. La operación rondó, según partes involucradas en la misma, el millón de euros. Ahora existe un espacio en una de las calles favoritas de los coruñeses con un agregado emocional que es imposible evaluar con dinero. Se han realizado reformas recientes para actualizar a las exigencias del mercado, por lo que ese valor si cabe ha crecido un poco más.