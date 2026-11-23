Una nueva mochila sospechosa saltó todas las alarmas durante la mañana de este lunes en el barrio de Os Mallos. Según fuentes policiales, fueron los clientes de una cafetería de la calle Capitán Juan Varela, vecina a los juzgados de A Coruña, los que alertaron de la aparición del objeto en el establecimiento. Al lugar, se desplazaron rápidamente efectivos de la Policía Nacional, quienes cortaron la calle y desalojaron el local, mientras agentes del Tedax y guías caninos analizaron la mochila.

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Tras varios minutos de inspección, concretaron que se trataba de una falsa alarma, por lo que no hizo falta detonar el objeto. El suceso llamó la atención de los viandantes y residentes de la zona, quienes observaron estupefactos el operativo policial que apenas se demoró unos minutos, una vez determinado que se trataba únicamente de una mochila con ropa deportiva.

Segundo en menos de una semana

Hace menos de una semana, A Coruña ya estuvo en alerta por la aparición de otra mochila desconocida, esta vez, en el exterior del CIFP Paseo das Pontes. Tras activarse el protocolo de manera preventiva, se optó por detonar la bolsa, aunque finalmente se determinó que tan solo contaba con un ordenador en su interior.

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El suceso ocurrió apenas unas horas después de que más de una treintena de centros educativos de la ciudad tuviesen que ser desalojados por una amenaza de bomba a través de un correo electrónico. El aviso, que pronto fue descartado como real por la Policía, fue enviado de forma simultánea en toda la comunidad gallega. En total, fuentes policiales contabilizaron unos 80 en Galicia.