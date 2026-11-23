Una imagen de los muebles y demás artículos desechados tras el vaciado de un piso en la calle Arco

Un grupo de vecinos tuvo que llamar este lunes a la Policía Local tras el vaciado de un piso en la calle Arco de A Coruña. Indignados, se quejan del lamentable estado en que los habitantes de dicho inmueble han dejado la zona, con una gran montaña de basura en plena calle.

Como si se tratase de un punto limpio, la pequeña calle ubicada entre San Andrés y Olmos, se encuentra llena de sillas, muebles viejos y otros desechos que fueron colocados en la zona de contenedores.

El Ayuntamiento de A Coruña ha cambiado recientemente el sistema de recogida de voluminosos debido, precisamente, a las quejas de los vecinos por usuarios que no respetaban el anterior procedimiento.

Fue este mismo mes cuando se puso en marcha el nuevo sistema, que divide la ciudad en seis sectores, cada uno de los cuales tiene su propio día de recogida de voluminosos.

Por ejemplo, los residentes en Monte Alto tienen que tirar sus colchones los lunes, los de Juan Flórez el martes y así sucesivamente. Si no se quiere esperar, siempre se puede llamar al 010.

Desde Medio Ambiente, señalan que el problema de los voluminosos y los aparatos electrónicos abandonados junto a los contenedores no ha hecho más que empeorar durante los últimos años. “Es una queja constante –con toda la razón– por parte de los ciudadanos, porque se encuentran en muchísimas ocasiones, fuera de hora y fuera de contenedor aparatos que no deben estar en la calle”, explicó recientemente la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira.