Roger Waters, durante una actuación EFE

La música de Pink Floyd resonará en el Coliseum el próximo año 2027. Lo hará con 'Legacy', un espectáculo dirigido por Roger Waters, cofundador de la mítica banda, que recalará en el multiusos herculino el 4 de diciembre de 2027.

El espectáculo lo protagoniza una banda liderada por el pianista y vocalista Harry Waters, hijo del artista británico.

El repertorio de esa velada se centrará en la época dorada de Pink Floyd, desde 1971 hasta 1979, pasando por temas de 'The dark side of the moon', 'The Wall', 'Animals' o 'Wish you were here'. Serán más dos horas de concierto, con la intención de recrear lo más fielmente posible estos discos.

Por qué las mejores bandas de la historia del rock aún tocan en A Coruña Más información

La propuesta musical se completará con una visual con imágenes inspiradas en el universo de Pink Floyd, con material creado por el propio Roger Waters.

Las entradas se pondrán a la venta con más de un año de antelación. Concretamente este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, en la página web Rogerwaterslegacy.com.