Joana Corral, Adrián Paredes, Lucía Lombardía y Rosa Rey, junto a ‘Doce’ y ‘Pot’ Quintana

En el hospital de Oza hay un profesional que todavía no ha cumplido un año. Se llama ‘Doce’ y es el benjamín del grupo de perros de terapia de la escuela canina Candamin, que cada jueves visita a los pacientes de la unidad de Psiquiatría. Entre juegos, caricias y abundantes premios, los animales se convierten durante una hora en los ‘médicos’ de un grupo de 15 personas que encuentran en estas sesiones una forma diferente de relacionarse y, aunque sea por un rato, salir de la rutina hospitalaria y dejar de lado sus preocupaciones.

‘Doce’ es un cachorro de ocho meses que todavía está aprendiendo el oficio, pero ya se ha ganado el corazón de sus pacientes. Llama la atención su caso porque siempre se asocia a los perros pequeños con animales inquietos que poco caso hacen. Pero en Candamin se les adiestra desde el minuto uno para llevar a cabo esta labor. ¿Y cómo lo hacen? Primero, se realiza una selección según sus características y, a partir de ahí, “entra en un proceso de entrenamiento como cualquier otro perro”, explica el educador canino Adrián Paredes.

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Es a partir de los seis meses, aproximadamente, cuando comienzan a tener una formación “adicional” enfocada a lo que se van a hacer en un futuro. “Lo importante es que busquen y que les guste el contacto. Son perros que trabajan con todo tipo de personas, desde niños hasta mayores, y con todo tipo de patologías, no solo con salud mental. Tienen que estar acostumbrados y tolerar cualquier gesto, movimiento o suceso que pueda ocurrir”, explica la terapeuta ocupacional de Candamin, Lucía Lombardía.

‘Doce’ todavía no está preparado para llevar una sesión solo, algo que llegará cuando tenga aproximadamente un año y medio. Por el momento, comparte protagonismo con alguno de sus otros compañeros de terapia: ‘Oliva’, ‘Bosco’, ‘Pot’, ‘Talía’ y ‘Uva’.

El caso de ‘Doce’ es especial, ya que no sólo es el ‘terapeuta’, también es alumno. “Como es pequeño y todavía está en formación, hacemos partícipes –a los pacientes– de su educación y eso les motiva mucho”, cuentan Paredes y Lombardía

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Profesionales en el trabajo

Aunque fuera del trabajo, ‘Doce’ y compañía son perros “normales” que juegan, corren y se ensucian como cualquier otro, la personalidad les cambia cuando entran en sesión. Así lo comprobó el equipo de El Ideal Gallego, que se desplazó hasta el hospital para vivir en primera persona cómo es un día con perros terapia, en este caso con la participación de ‘Doce’ y ‘Pot’, uno de los veteranos de este programa, que se realiza desde abril de 2025 en colaboración con la Fundación María José Jove (FMJJ).

'Doce', en el hospital de Oza Quintana

Tras una ronda inicial de saludos a cada uno de los pacientes, Candamin organiza distintos juegos según lo que quieran trabajar. Participar en ellos y lograr los objetivos ayuda de muchas maneras. Por un lado, los perros “no juzgan”, por lo que su sola compañía ya “motiva, da calma y crea un vínculo de confianza”, según explica la responsable de salud de la FMJJ, Emma Justo.

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En las sesiones se trabaja con diferentes objetivos: habilidades sociales, actividades de autonomía, gestión emocional o tareas ayudan a mejorar la atención o la memoria. Otras, sin embargo, tienen una función puramente lúdica.

Desde el hospital, la psicóloga Rosa Rey destaca que esta actividad, sobre todo, “los saca de sus problemáticas” y su rutina hospitalaria. Es algo que les “gusta mucho” ya que, tal y como incide la terapeuta ocupacional Joana Corral, también buscan conectar “con el mundo de fuera”.

'Pot', en el hospital de Oza Quintana

Este programa, que se realiza en el Materno con otra escuela, también se lleva a cabo en juzgados, donde acompañan a menores, colegios, asociaciones y también en la naturaleza, con las rutas de senderismo inclusivo. “Son públicos muy distintos, pero en todos los casos el perro les ayuda a mejorar su bienestar emocional”, zanja Emma Justo.