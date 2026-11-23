Take That en un concierto reciente Instagram

Hace unas semanas, Take That anunciaba nueva gira, con varias paradas por España, aunque alguna no la terminaban de concretar. Era el caso de su concierto en Galicia, que dejaban en el aire y que hizo que los fans se preguntaran: ¿Serán en A Coruña? ¿Santiago? ¿Vigo?

Los británicos han decidido solventar todas las dudas. Su actuación finalmente será en A Coruña, concretamente en el Coliseum. La banda se subirá al escenario del multiusos de Alfonso Molina el 15 de julio de 2027.

Take That anuncia un concierto en Galicia, ¿en A Coruña? Más información

Lo hacen en el marco de su gira 'Dreamers', el nombre del nuevo disco que publicaron la pasada semana. En 2027 saldrán de gira por el Viejo Continente para presentarlo, con paradas en A Coruña, Madrid, Valencia o Barcelona.

El concierto gallego formará parte de 'O Gozo Festival'. Precisamente en la página web del evento se pondrán a la venta las entradas este viernes 27 de noviembre, a partir de las 10.00 horas.