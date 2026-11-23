Audiencia Provincial de A Coruña Patricia G. Fraga

La Audiencia Provincial de A Coruña celebra un juicio contra un hombre acusado de dos delitos continuados de abusos sexuales sobre menor de 16 años, hija de su expareja, en la ciudad herculina. La Fiscalía reclama para él penas que suman 22 años de cárcel.

En contraposición, la defensa del encausado solicita su libre absolución al alegar "inexistencia de los hechos con anterioridad a los 16 años y consentimiento, en todo momento, entre los 16 y los 18". Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, el letrado antes de la vista. "Puede ser moralmente reprochable pero no ilegal", ha expuesto al respecto de lo sucedido.

La denunciante ha declarado en Sala que se sentía "presionada" por el procesado para mantener relaciones sexuales. "Era muy raro para mí, lo quería sacar de mi mente, me asqueaba mucho y me daba vergüenza contarlo", ha expuesto.

La joven ha explicado que después de que su madre y el acusado rompieran su relación de pareja, "retomaron amistad" cuando ella tenía 12 años. "Venía a casa muchas veces", ha indicado para apuntar que su progenitora "tenía plena confianza" en él y también que iba a dormir al domicilio del hombre "con su consentimiento" porque compartían "momentos de ocio".

Así, ha relatado que el contacto afectivo comenzó "con bromas de pellizcos" y "masajes que se extendían, sobre todo, hacia el pecho y el culo" hasta llegar a mantener relaciones sexuales completas "todos los fines de semana". "Yo tenía una actitud sumisa, no tenía el valor de encararle, no sabía como gestionarlo", ha reiterado la joven, quien ha incidido en que "iba todos los días con la esperanza de que no pasase".

Por su parte, la madre de la presunta víctima ha subrayado que el acusado para la hija "era como su padre" y ha insistido en que en ningún momento del proceso se planteó que algo de esta índole podría estar sucediendo entre ellos. "Nosotros le queríamos", ha asegurado para añadir que la muchacha "ha quedado destrozada, perdida y rota".

Al respecto, ambas han hecho referencia a varios episodios de "cortes y pastillas" por parte de la denunciante, en alusión a autolesiones, mientras se sucedieron los presuntos hechos.

"Daño crónico emocional"

Además, en esta jornada, han prestado declaración, entre otros testigos, las peritos del Instituto de medicina legal de Galicia (Imelga) que elaboraron un informe de valoración integral de la denunciante, quienes han asegurado que la joven presenta un "daño crónico emocional innegable".

"El choque que se produce en la percepción del menor es que es una persona a la que aprecias, de confianza, y al mismo tiempo tienes el monstruo en la habitación", han argumentado para recalcar la existencia de una "distorsión cognitiva". "Relata de manera espontánea y coherente y responde a criterios de credibilidad", han añadido.

Finalmente, la vista ha quedado aplazada hasta el próximo 21 diciembre debido a la ausencia de un testigo que el abogado del encausado ha considerado "de vital importancia" para la defensa de su patrocinado. Ese día, también tendrá lugar la declaración del procesado.

Hechos

Según recoge el escrito del Ministerio Público, los hechos se produjeron en varios períodos de tiempo, desde 2017 hasta junio de 2019 y entre julio de 2020 y abril de 2022. Así, le acusa de dos delitos continuados de abusos sexuales sobre menor de 16 años con acceso carnal y prevalimiento de situación de superioridad.

Por ello, reclama para el procesado un total de 22 años de prisión así como una indemnización para la víctima de 25.000 euros por daños morales, cantidad que ya ha sido consignada por el acusado, según ha asegurado el letrado de la defensa al inicio de la vista.