Trabajos en Entrejardines Quintana

Veinte meses de obras, de cambios, de opiniones e incluso de promesas de derribo por parte de la oposición. La gran obra del mandato de Inés Rey, los Cantones, llegará a su fin “en unas semanas”, tal y como detalló la alcaldesa el pasado viernes. La nueva ‘sala de estar’ de los coruñeses pondrá fin antes de Nochebuena a una actuación que transformará uno de los ejes más emblemáticos de la ciudad. Muchos mirarán con lupa el resultado, para el que tan solo quedan los últimos detalles.

La UTE integrada por Abeconsa y Canarga ejecuta la remodelación de los Cantones, y precisamente Abeconsa ha mencionado lo que queda por hacer de aquí a la inauguración. Tras concluir el cruce de la plaza de Mina, que ya cuenta con marquesinas, el banco ‘exedra’, alumbrado, señalización, jardinería y semaforización, “solo queda pendiente la colocación del olmo, procedente de Países Bajos, que ocupará el parterre central de la plaza de Mina”, señalan desde la constructora.

Mientras, los trabajos se centran estos días en “finalizar el pavimento de Entrejardines y rematar el revestimiento de granito de los nuevos accesos al aparcamiento, incluida la grada y el ascensor”. Precisamente este lunes la alcaldesa acudirá a Entrejardines para supervisar la fase final de las obras.

Preguntada el pasado viernes por un atascado en los Cantones días atrás, la regidora defendió que las frecuencias semafóricas “están estudiadas para que no haya congestión en la plaza de Mina y para hacer rotaciones de tráfico más fluidas”. No obstante, añadió, “si hay que ajustar alguna frecuencia, se ajustará”.

En las últimas semanas se llevaron a cabo los últimos trabajos de jardinería a lo largo de la ‘sala de estar’ de A Coruña. Según los planos del proyecto, antes de comenzar, en marzo de 2025, con la gran reforma de los Cantones, las zonas verdes ocupaban una superficie de 450 metros cuadrados entre Juana de Vega y la Autoridad Portuaria. Una vez las obras lleguen a su fin, serán 1.200 metros cuadrados, con una mayor distribución por toda la zona ejecutada. También se reduce el aglomerado. Si antes la superficie destinada al coche era de 15.850 metros cuadrados, una vez ejecutada la obra en su totalidad esta se reducirá a 6.700.