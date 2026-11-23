Moisés Jorge Naranjo, durante la presentación de Fuerteventura en A Coruña

Los 14 años que pasó Moisés Jorge Naranjo como responsable de Turismo en A Coruña dejaron buen recuerdo y muchos amigos. Estas dos circunstancias garantizaban una buena acogida para la presentación que organizó esta mañana en el Hotel Finisterre la Cámara de Comercio de Fuerteventura.

Durante el acto, Naranjo explicó las maravillas de la isla, que se incorporó al turismo más tarde que las demás, en 1972, tras una visita del canciller Willy Brandt, que buscaba un lugar cálido y tranquilo para recuperarse de una operación de unos nódulos de garganta.

Con una población de apenas 120.000 habitantes, Fuerteventura tiene 300 kilómetros de playa y delicias gastronómicas como las que se pudieron degustar durante la presentación

Un año después, llegaba el primer vuelo charter desde Alemania, que se convirtió desde entonces en el país con los turistas más fieles.

Con una población de apenas 120.000 habitantes, Fuerteventura tiene 300 kilómetros de playa y delicias gastronómicas como las que se pudieron degustar durante la presentación, como los vinos y los quesos majoreros. Los productos lácteos se elaboran con queso de cabra, que también es uno de los platos típicos, aunque últimamente se está desarrollando una importante industria local con la leche de camella, que tiene unas propiedades especiales.

Según explicó Moisés Jorge Naranjo, “los camellos, cuando nacen, son diabéticos y eso es algo que van regulando a medida que van mamando”. Esta capacidad de esta leche de ayudar a regular los niveles de insulina de forma natural seguramente influirá en el desarrollo de este sector en Fuerteventura.

Tuvo también el presidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura palabras de cariño hacia la que fue su casa durante tantos años y donde le recibieron muchos buenos amigos. Agradeció la presencia del concejal Juan Ignacio Borrego y de María Rivas, coordinadora del Plan Estratégico 2030-2050 para A Coruña, además de pedir a los presentes que sigan defendiendo siempre el aeropuerto de Alvedro.