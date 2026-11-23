Un momento de la presentación, esta mañana, en el Colón Javier Alborés

Un total de 16 producciones, cinco de ellas gallegas, repartidas entre cuatro largometrajes y doce cortometrajes llenarán a partir de este martes A Coruña de diversidad. La cuarta edición del festival Norte Cinema Diverso planteará entre el 24 y el 27 de este mes en el teatro Colón y en la Filmoteca de Galicia proyecciones y encuentros en lo que se abordarán cuestiones relacionadas con la diversidad sexual, la identidad de género, la memoria, los derechos civiles y la inclusión social.

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El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, participó en la mañana de este lunes en la presentación del festival Lgtbi. En el acto estuvieron también presentes el director del festival, Fernando Cayazzo; el productor Renatto Mendoza; la directora y actriz Saamira Ganay; la actriz Berta Ojea; Jennifer Ruibal, integrante de la organización y miembro de Casco, y Jaime Peña, representante de la Filmoteca de Galicia. Durante la presentación, Gonzalo Castro destacó el valor de un festival que entiende el cine como una herramienta de encuentro y reflexión colectiva. “É unha satisfacción abrir novamente o Teatro Colón a un proxecto que entende o cinema non só como cultura, senón tamén como un espazo de encontro para toda a cidadanía. Un cinema que nos permite coñecer outras vidas, ampliar a nosa mirada e comprender mellor a diversidade da sociedade na que vivimos”, explicó.

La programación

La edición de 2026 contará por primera vez con la colaboración de la Filmoteca de Galicia, que acogerá este martes 24 la sesión ‘Off Galicia. Curtas galegas Norte Cinema Diverso’, una actividad que recuperará para la pantalla grande algunas de los cortometrajes gallegos exhibidos en las tres primeras ediciones del certamen. El festival se abrirá oficialmente el miércoles 25 de noviembre con una sesión dedicada a las mujeres directoras gallegas, que incluirá los cortometrajes ‘Bolboreta’, de Lucinda Rey Escribano; ‘Corre’, de Saamira Ganay; y ‘Delincuente’, de Alba Domínguez Serén, además del largometraje ‘As liñas descontinuas’, de Anxos Fazáns.

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El programa continuará el día 26 con dos sesiones temáticas. La primera de ellas, ‘Camiños de pedra’, incluirá el documental ‘Chemsex, un viaje al interior’, una propuesta centrada en la salud sexual y el bienestar. Posteriormente, la sesión ‘Identidades nas marxes’ abordará cuestiones como la exclusión social, los derechos de las personas trans y el acceso a la vivienda. La programación concluirá el 27 de noviembre con un encuentro entre público y participantes del festival, la sesión de cortometrajes ‘Traxectos’, una actuación acústica del grupo Zavala y la gala de clausura, en la que se entregará el premio Trini Falcés al mejor cortometraje. El certamen se despedirá con la proyección del largometraje ‘Iván & Hadoum’, de Ian de la Rosa.