Viajeros acceden a uno de los trenes Avril hacia Vigo, bajo la denominación de Media Distancia (MD) Javier Alborés

A finales del año 2009, el entonces Ministerio de Fomento sustituía los últimos trenes Regionales que prestaban servicio entre A Coruña y Vigo por servicios de Media Distancia (MD) “de última generación”, en aquel momento, operados por trenes diésel de la serie 599. Más de 16 años después, “en aras a una menor complejidad de marca, más conocimiento del producto y proporcionar una mayor confianza en la compra a los usuarios de estos servicios”, Renfe opta por jubilar estos conocidos MD y unificar la Media Distancia, de nuevo, ante aquella denominación de ‘Regionales’.

Desde el pasado 13 de noviembre, en las pantallas informativas de todas las estaciones de tren de España ya no es posible diferenciar entre aquellos servicios Regionales, largos y con una infinidad de paradas y los ‘rápidos’ con apenas tres o cuatro. En el caso de la línea A Coruña-Vigo –la más utilizada por los españoles en 2024–, en apenas una semana, muchos de los viajeros todavía se muestran confundidos. Otros, simplemente renqueantes.

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La Plataforma de Usuarios de Media Distancia de Galicia considera que la unificación entre MD y Regional no tiene sentido: “Los MD son trenes de alta velocidad con pocas paradas y más capacidad, mientras que los Regionales son trenes pensados para hacer casi todas las paradas, van más lentos, y tienen menos capacidad.

Ahora, incluso para la gente acostumbrada a moverse habitualmente en tren, va a ser más difícil identificar rápidamente cuál es cuál, teniendo que acudir a los números identificadores”, exponen. Así, también consideran que esto pueda provocar, en un futuro, que “se empeore el servicio”.

Los cambios

La unificación de producto, sin embargo, no solo afecta a la Media Distancia: el Alvia se integra dentro de la categoría Intercity; la Media Distancia, Regional Exprés y Proximidad quedan agrupados bajo la denominación Regional y los AVE y Avlo se mantienen dentro de la familia de la Alta Velocidad.

Si bien no desaparecen prestaciones con esta unificación del servicio, sí se modificarán los diseños exteriores de los diferentes trenes. En el caso de la Alta Velocidad, por ejemplo, se pintarán de azul oscuro; los Regionales, de morado y naranja, y los Cercanías mantendrán el fondo blanco y rojo como el color identificativo. Una medida que no ha causado furor precisamente entre los expertos en el ferrocarril gallego. Carlos Pérez Fontana considera que el color oscuro del AVE puede ser contraproducente, sobre todo, si en la época de verano se queda sin aire acondicionado por algún motivo.

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La renovación, que forma parte de una identidad visual de la compañía, llega en plena crisis ferroviaria, con dos trágicos accidentes en un año con más de un centenar de fallecidos. Los siniestros, de hecho, provocaron la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el cese de los presidentes tanto de Renfe como del Adif.

Las mudanzas presidenciales determinarán si, pese a la nueva imagen corporativa, se mantienen otras medidas como la supresión de la reserva automática, que en teoría estará operativa a partir del 12 de diciembre. Con este cambio, los viajeros ya no tendrán que reservar plaza, lo que agilizará la compra y el acceso a los convoyes.