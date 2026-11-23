Dos personas hablan con la fotografía ‘Linda silbando’ de fondo Quintana

“Aunque he tenido el privilegio de trabajar codo con codo con él (David Sims) durante más de una década, todavía recuerdo el hechizo que, muchos años antes, ejerció sobre mí aquella imagen suya de Linda Evangelista vestida con un traje de hombre y silbando”. Son las palabras que la presidenta de la Fundación MOP, Marta Ortega Pérez, dedica a la que es su fotografía favorita de David Sims, expuesta ahora en el muelle de Batería en la muestra ‘The hamster becomes the problem’.

No es solo su favorita, también lo es de la comisaria de la muestra, Charlotte Cotton, como ella misma desveló durante la visita de presentación a la exposición.

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La imagen es ‘Linda silbando’ y muestra, tal y como describe la propia Ortega en el prólogo del catálogo de la exposición, a la célebre modelo canadiense con un traje de hombre captada en el momento exacto de silbar con los dedos. Cotton la define como una imagen “muy importante” tomada en un momento en el que la modelo “había llegado al culmen” de su trayectoria.

La imagen se encuentra en el espacio que es a la vez principio y final del recorrido de la exposición, una estancia más amplia que el resto que componen el viaje por el universo creativo de David Sims.

La fotografía forma parte de una secuencia publicada en 1993 en ‘Harper’s Bazaar’, en un editorial denominado ‘Anatomy of a suit’ (‘Anatomía de un traje’). En la mostrada en el muelle, la supermodelo es captada justo en el momento en el que debería estar sonando el silbido, con la expresión de fuerza facial. Pero aquella secuencia contaba con más instantáneas en las que Evangelista era captada en diversas posturas, como dando una patada al aire vestida con el traje.

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Alabanzas

“Davis Sims es uno de los fotógrafos más influyentes de su generación, constituye una propuesta excepcional: una invitación personal del artista a acompañarlo en el extraordinario viaje creativo que ha supuesto su trayectoria de más de tres décadas”, comenta Marta Ortega sobre el fotógrafo de Sheffield en el prólogo del catálogo de la exposición.

“Sims se ha consolidado como uno de los fotógrafos de moda más solicitados del planeta”, presume la presidenta de la Fundación MOP, que destaca del creador que es “el fotógrafo de revista por excelencia, plenamente consciente del ‘enorme privilegio que supone que te concedan una página’”, recuerda Ortega parafraseando al propio David Sims.