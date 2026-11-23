Vista de la estación provisional de tren, desde la avenida del Ferrocarril Quintana

La nueva estación intermodal ya prepara los últimos detalles para su puesta en marcha. Sin embargo, al menos durante un año y medio más, las obras persistirán en la infraestructura del barrio de Os Mallos. Y es que, durante la jornada de este lunes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) hizo pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de reparación de bóveda y fachadas en la estación de tren.

De esta forma, el Adif mantendrá durante 19 meses trabajos en la parte del edificio histórico como la sustitución de carpintería, la limpieza de vidrieras verticales de la fachada lateral, la limpieza y pintura del vestíbulo, la limpieza, sellado y tratamiento de fachadas mediante aplicación de productos específicos para la piedra a tratar, la impermeabilización, la inspección visual de la estructura o la sustitución de bajantes, entre otras actuaciones.

El presupuesto final de la obra asciende a más de un millón y medio de euros y, en un principio, no está previsto que afecte de ninguna manera al correcto tránsito de trenes por la terminal.