Droga incautada de un falso herbolario en As Conchiñas Policía Nacional

La Policía Nacional de A Coruña desarticuló el pasado viernes un falso herbolario en el barrio coruñés de As Conchiñas que pese a su apariencia de tienda dedicada a plantas medicinales, funcionaba como punto de venta de sustancias estupefacientes de todo tipo.

Tras las gestiones de investigación por parte de los investigadores de la Udyco, se produjo el pasado viernes, 20 de noviembre, un registro en el interior del mismo. En este operativo se incautaron diversas sustancias, entre ellas drogas sintéticas como éxtasis y LSD, así como hongos alucinógenos que el propio dueño cultivaba dentro del establecimiento en neveras especiales. Asimismo, informan fuentes de la Policía Nacional, se hallaron numerosas variedades de marihuana clasificas según peso y efectos, además de hachís, tanto en polen como en pequeñas pastillas, que fabricaba el propietario del local a través de una centrifugadora eléctrica y otros utensilios destinados a su elaboración y posterior comercialización.

La actuación contó con el apoyo de la unidad de Guías caninos y de una dotación de Policía Local, cuyos agentes levantaron varias actas administrativas puesto que el comercio carecía de las licencias correspondientes. Finalmente, se procedió a la detención del dueño del local y al precinto del establecimiento, desmantelando un nuevo punto negro en la ciudad.