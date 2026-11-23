Julia Ares restaurando uno de los esmaltes del Paseo Marítimo Patricia G. Fraga

Cuando se construyó el Paseo Marítimo se le dotó de una identidad difícilmente olvidable a través de elementos como sus características farolas rojas. Pero, además, se completó con una especie de firma artística, de la mano de Julia Ares, consistente en 1.200 esmaltes al fuego, en soporte metálico, que se distribuyeron tanto en la estructura de las luminarias como en los hitos kilométricos del Paseo. En el caso de las farolas, cada una de ellas cuenta con dos piezas principales y otras dos secundarias.

El paso del tiempo, o más bien el paso del ser humano, ha hecho que muchas de estas pequeñas obras de arte estén dañadas. “Si los ves, están rotos por impactos de las piedras, de los coches al pasar, lógicamente una piedra lanzada a esas velocidades que alcanzan golpeando contra cualquier cosa...”, apunta la propia artista, que ahora tiene el encargo de restaurar algo más de una treintena de ellos, aunque prevé que el año que viene haya que seguir trabajando en otra selección de ellos.

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“En esta primera partida son unas 35”, apunta la artista coruñesa, que aclara que son de diferentes puntos del Paseo: “No son todos de la misma línea, hay dos de la zona del Náutico, por ejemplo, otros dos de la zona de O Portiño...”, enumera.

Trabaja a contrarreloj, el encargo lo recibió la semana pasada y lo tendrá que tener listo el próximo día 8 de diciembre. Es un trabajo laborioso que aunque parezca rápido, no lo es tanto. Al respecto, la artista herculina bromea sobre el tiempo de trabajo: “Quítale sábados, domingos, horas de sueño... ya te puedes imaginar el tiempo y el trabajo”, comenta entre risas.

Uno de los esmaltes del Paseo Marítimo Archivo El Ideal Gallego

Porque el proceso, comenta también entre risas, “es un rollo”. Primero se lleva a cabo un “proceso de limpieza con ácidos”, pero antes tiene que “batir” también el cobre que tienen, “hacerle la forma que tiene, porque muchas están defectuosas”. Luego hay que “recuperar la imagen, volver a hacerla” y cada pieza tiene un proceso diferente, “porque cada uno de los esmaltes tiene una técnica diferente”, señala Ares mientras recuerda que algunas se hacen “en origen con pigmentos”, otras llevan otro trabajo “si es óxido”... cada una es un mundo. Luego, el siguiente paso vuelve a ser otro “proceso de limpieza”. “Eso es pieza a pieza, una a una, y cada una de las piezas va varias veces al horno”, apunta sobre un trabajo muy laborioso, que resume a la perfección en pocas palabras: “Hay que rehacerlos, prácticamente”.

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El trabajo en cuestión, sin embargo, era más que necesario. Ya en los últimos años, la propia artista llamaba la atención sobre el estado de los esmaltes. En una entrevista con El Ideal Gallego en 2024, recordaba ya que muchas de las piezas estaban “estropeadas”. “No hubo nunca una rehabilitación ni una limpieza”, apuntaba en aquel momento, aludiendo a la obligación de mantener en buen estado el patrimonio de la ciudad.

Para esta primera hornada de restauraciones, el Ayuntamiento ha invertido algo más de 6.600 euros, que permitirán el arreglo de esa primera treintena de esmaltes artísticos. Cabe recordar que cada una de las piezas diseñadas por Julia Ares es única, se trata de un proyecto monumental en el que, a lo largo del Paseo Marítimo, se va haciendo alusión a los propios enclaves de la urbe herculina, así como a elementos característicos de la ciudad, como el Deportivo de A Coruña.