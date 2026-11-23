Prendas de la nueva colección de La Esquina

El último capítulo de La Esquina de Pull&Bear, que cerrará sus puertas el próximo 28 de noviembre, llegó este lunes a la tienda para repasar la historia de la marca. ‘Edition ninety one’ es el nombre de la colección que pondrá fin a la andadura de este espacio temporal en A Coruña. Como si de un museo se tratase, el interior del establecimiento muestra prendas colgadas para contar “una historia construida a partir de prendas que permanecieron en manos de quienes las eligieron y conservaron”.

‘Edition ninety one’ es una selección de prendas recuperadas de los catálogos de la marca, “pero también una manera de acercarse a las diferentes formas en las que Pull&Bear ha ido conectando con su comunidad a lo largo del tiempo”. El nombre de la colección hace también referencia al año de fundación de la marca, y su logotipo recupera una de sus primeras identidades gráficas, manteniendo su tipografía y formato”.

Para la selección se contó con prendas conservadas por clientes y profesionales del sector vintage, como Quality Madrid, Nobel Store y La Haya. Así, en las diferentes paredes que conforman la instalación, se pueden ver prendas de temporadas de los noventa a los 2000.