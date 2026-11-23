La Esquina de Pull&Bear se transforma en un ‘museo’ de la historia de la marca
'Edition ninety one' es el nombre de la última colección de este establecimiento temporal
El último capítulo de La Esquina de Pull&Bear, que cerrará sus puertas el próximo 28 de noviembre, llegó este lunes a la tienda para repasar la historia de la marca. ‘Edition ninety one’ es el nombre de la colección que pondrá fin a la andadura de este espacio temporal en A Coruña. Como si de un museo se tratase, el interior del establecimiento muestra prendas colgadas para contar “una historia construida a partir de prendas que permanecieron en manos de quienes las eligieron y conservaron”.
‘Edition ninety one’ es una selección de prendas recuperadas de los catálogos de la marca, “pero también una manera de acercarse a las diferentes formas en las que Pull&Bear ha ido conectando con su comunidad a lo largo del tiempo”. El nombre de la colección hace también referencia al año de fundación de la marca, y su logotipo recupera una de sus primeras identidades gráficas, manteniendo su tipografía y formato”.
Para la selección se contó con prendas conservadas por clientes y profesionales del sector vintage, como Quality Madrid, Nobel Store y La Haya. Así, en las diferentes paredes que conforman la instalación, se pueden ver prendas de temporadas de los noventa a los 2000.