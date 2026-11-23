Dos personas acceden a su tren, en la estación provisional de A Coruña Javier Alborés

Preocupación, inseguridad y alivio. Estos fueron los tres estados de ánimo por los que pasaron la mayoría de los usuarios del ferrocarril en el Eje Atlántico a finales del año pasado, coincidiendo con los últimos días de vida de aquellos bonos mensuales de Renfe, que se implementaron como mal menor después de tres años de gratuidad en el transporte ferroviario.

Todo ello en un contexto en el que, pese al interés de Transportes en instaurar en España el abono único –aquel billete multiviaje que imperaba en Europa desde hace varios años–, todavía eran muchas las interrogantes sobre qué pasaría con las ayudas a la hora de desplazarse en tren.

Diez meses después de la puesta en marcha de la medida, la situación política de finales de año se antoja si cabe peor para determinar si será este mismo abono, una nueva iniciativa o ninguna de las opciones anteriormente mencionadas las que predominen una vez iniciado 2027.

Los Media Distancia se despiden de la línea entre A Coruña y Vigo Más información

Las elecciones del próximo domingo y la reciente dimisión de Óscar Puente podrían significar el fin de una medida que no solo incrementó exponencialmente el número de viajeros, sino que consagró al transporte ferroviario como una alternativa real de movilidad.

El ejemplo más evidente de ello está en Galicia, donde la línea que conecta A Coruña y Vigo se posicionó en los últimos años como uno de los corredores de Media Distancia más utilizado de toda España, a pesar de su corta existencia. Una continuidad en jaque con el hipotético fin de la medida.

Última oportunidad

El abono único, que actualmente ofrece por 60 euros al mes –30 en el caso de los jóvenes–, a los usuarios viajes de forma ilimitada en trenes de media o corta o distancia, así como líneas de bus estatales, llegará a su fin el próximo 31 de diciembre.

La última oportunidad de prorrogar las ayudas al transporte público pasa por la jornada de este martes, fecha en la que está previsto el último Consejo de Ministros del actual Gobierno. Una vez se celebren las elecciones del 29-N, si bien el Parlamento no se constituirá hasta el 23 de diciembre, el Gobierno en funciones no tendría potestad para poder tomar decisiones que impliquen una desviación presupuestaria, como sería el caso de esta medida.

A Coruña tendrá que esperar para viajar de pie en el tren Más información

Para muchos viajeros recurrentes, “el ferrocarril no constituye una opción ocasional ni vinculada al ocio, sino una herramienta imprescindible para hacer compatible su actividad laboral o académica con la posibilidad de continuar residiendo en su ciudad de origen”.

Así lo creen desde la Plataforma de Usuarios Media Distancia de Galicia, quienes, ante el jaque de la continuidad del Eje Atlántico, instan al “próximo Gobierno de España” a “continuar con el equilibrio territorial, social y demográfico que se ha conseguido hasta ahora con una amortización social de la infraestructura pública ferroviaria”.