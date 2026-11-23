La apertura de zanjas obliga a que los peatones caminen en muchas calles por la calzada Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años las empresas de canalizaciones se quejaban por la nueva ordenanza que les obliga a unificar la apertura de zanjas; en 1976, hace 50 años, los vecinos de Labañou reclamaban un colegio para el barrio y un político socialista se paseaba en Rolls Royce por la ciudad; hace 75 años, en 1951, la ciudad homenajeaba a Santa Cecilia, patrona de los músicos; mientras que hace cien, en 1926, la Gran Obra de Atocha recibía una biblioteca popular y una colección de libros.

Hace 25 años | Los problemas de las empresas para hacer las zanjas de las obras

Las empresas de las que depende la canalización de los servicios de gas, cable y electricidad consideran que es imposible cumplir la ordenanza municipal que obliga a unificar la apertura de zanjas. Las compañías aseguran que no pueden coordinar sus planes con dos años de antelación, el período que establece la normativa.

Además, los vendedores ambulantes vuelven a ser la diana del pequeño comercio coruñés. Los dueños de los negocios notan un incremento notable de los tenderetes al aproximarse las fechas navideñas y ven en peligro una parte de sus ganancias. Los del Área Comercial Obelisco apoyan la iniciativa de reunirlos en una carpa, aunque afirman que esta medida no evitará que cada día sigan vendiendo en la calle Real.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Labañou reclama su colegio y un socialista se pasea en Rolls Royce

La Comisión de Cultural de la Asociación de Veciños de Labañou acudió a la Delegación de Educación y Ciencia para plantear, una vez más, el problema escolar del barrio. Desde 1968 vienen sucediéndose las promesas a diversos niveles de que se construiría un grupo escolar en la zona, concretamente en el Polígono de Los Rosales. Sin embargó, la Comisión de Cultura oyó decir al jefe de Planificación de la Delegación que los trámites de construcción están paralizados, porque falta el documento de registro de la propiedad del terreno cedido por el Ayuntamiento.

Además, el joven secretario general del Partido Socialista Obrero Español (rama histórica) Manuel Murillo Carrasco, se paseo estos días por la ciudad en un flamante “Rolls Royce”.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | La ciudad celebra una misa en honor de Santa Cecilia, patrona de los músicos

Se celebró en la iglesia de San Nicolás una misa organizada por el Conservatorio en honor de Santa Cecilia, patrona de los músicos. En el Ofertorio hizo una bella semblanza de la Santa, glosando su patronazgo en elocuentes términos el padre Manasés Carballo, religioso Paúl, rector de la parroquia de Santo Tomás. Asistieron al solemne acto, durante el cual actuó brillantemente una orquesta de profesores de la localidad, el director, personal docente, administrativo y subalterno del Conservatorio, así como todos los valiosos elementos musicales de la población. La hermosa imagen de Santa Cecilia, que es propiedad del Conservatorio, aparecía en el altar mayor del templo coruñés, rodeada artísticamente de luces y flores.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | La Gran Obra de Atocha recibe una nueva biblioteca popular

El gobernador civil envió al dignísimo canónigo don Baltasar Pardal Vidal, incansable y laborioso director de la Gran Obra de Atocha, una orden de la Dirección General de Bellas Artes, por la que se le concede una biblioteca popular y una colección de libros escogidos debido a las gestiones realizadas por el director general de primera enseñanza, a quien el gobernador civil, señor Pérez y García Argüelles, significó su gratitud por el interés demostrado.

Por otra parte, vecinos del barrio de Santa Lucía mostraron su satisfacción por el acuerdo de fijar un ancho mínimo de veinte metros en el trayecto entre la avenida de Fernández Latorre, el chalet del señor Torrado y la calle que del puerto desemboca en la avenida García Prieto.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego