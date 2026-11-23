Enrique Serra, consejero delegado de CBNK Javier Alborés

“Nunca hemos ido buscando las modas. Ha habido momentos que lo que hacemos estaba de moda y ha habido momentos que lo que hacemos no está de moda, pero nosotros seguimos siendo los mismos”. Así define el consejero delegado (CEO) de CBNK, Enrique Serra, la filosofía que tiene esta entidad bancaria, que este viernes ha programado en A Coruña un encuentro con clientes para conmemorar la apertura de su nueva oficina ubicada en la calle Juana de Vega, en pleno pulmón comercial de la ciudad.

En un momento en el que el sector bancario tiende al cierre de sucursales, esta entidad ha abierto al público este local a pie de calle tras trasladarse desde una oficina situada en los Cantones. Serra destaca que, con esta apertura, CBNK puede desplegar “servicios que una empresa, un empresario y una familia” pueden necesitar, como inversión, toda la parte de banca privada y banca patrimonial, entre otros. “En el día a día de la relación con un banco, no vienes todos los días, pero cuando lo necesitas, sabes que tienes una entidad que llamas, está físicamente y te van a atender, pues creo que es lo que nos diferencia”, asegura.

La apuesta personal de CBNK con su nueva oficina: “Este edificio recoge un poco la esencia de A Coruña” Más información

También resalta que CBNK no busca la “escala”, sino la “profundidad en la relación” con los clientes. “No estamos buscando crecer por crecer en Galicia, sino que vayamos conectando con personas particulares y con sus empresas y con el sector en el que nos movemos”, indica.

Un millar de clientes

La oficina ubicada en el número 11 de la calle Juana de Vega tiene 239,53 metros cuadrados, compuesta por el propio inmueble y un pequeño patio. Su horario de apertura es de lunes a viernes, de 8.15 a 15.00 horas. Además, los martes y los jueves funciona de 16.00 a 18.30 horas.

En la actualidad, este banco tiene en Galicia cerca de 1.000 clientes y un volumen de negocio que ronda los 120 millones de euros. La previsión que maneja el consejero delegado, con un “modelo muy presencial y de ir poco a poco”, es estar en niveles “de un crecimiento del 30% de aquí a tres años”, tanto “en clientes como en los volúmenes de negocio”.

“Nunca hemos ido buscando las modas. Ha habido momentos que lo que hacemos estaba de moda y otros no, pero nosotros seguimos siendo los mismos”

Enrique Serra explica que con la apertura de esta sucursal se corrige una “incongruencia”, porque al banco le faltaba tener “una presencia física” acorde al “discurso” que tiene “en plazas como en Galicia”. “Hemos tenido presencia física muchos años, más para el sector farmacéutico, pero necesitábamos tener una presencia más importante para seguir haciendo lo mismo. Esto de cambiarlo todo para seguir haciendo lo mismo”, afirma.

Atención

Además, insiste en la importancia que tiene la presencia física de la entidad para estar más cerca de los clientes. “Los colectivos quieren una pata en el sistema financiero que los acompañe en el largo plazo: un modelo de banco que nos acompañó desde hace 60 años. Entonces, seguimos fieles a esto y tratando de cambiar todo aquello que lo mejore. En canal digital, tenemos que hacer mucha inversión y desarrollo, con una banca electrónica acorde a los tiempos. Pero nosotros lo que buscamos es que siempre tengas la opción de contactar con una persona física, un canal telefónico con gente nuestra atendiendo a distancia, con un nivel de servicio y horario muy amplio. Estamos todos los días mañana y tarde atendiendo a los clientes por teléfono”, relata.

“Nuestro objetivo no es escalar, sino profundizar"

En cuanto a la nueva sucursal, explica que se trata de un modelo de oficina que garantiza una adecuada atención al cliente. “Lo que busca es que entres y digas ‘oye, aquí me puedo sentar en espacios distintos con privacidad, con urgencia o con tiempo, a hablar de mis cosas, ¿no?’. Esto pues se consigue centrando los recursos en eso”, indica.

Unión

CBNK es un grupo financiero que nace en 2023 de la fusión de dos entidades con más de medio siglo de trayectoria: Banco Caminos (fundado en 1977 como caja de crédito del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) y Bancofar (nacido en 1964 para atender a los profesionales farmacéuticos).

El consejero delegado asegura que es un “banco cercano de alta especialización”, con una apuesta por estar “muy cerca del cliente” y, por tanto, conocer “mejor que nadie sus necesidades”. “Nuestro objetivo no es escalar, sino profundizar. Entonces, somos un banco cercano, de atención personal, altamente especializado”, señala Enrique Serra.