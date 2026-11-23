Actuación de Los Satélites este año en O Ventorrillo Carlota Blanco

La parroquia de San Francisco Javier, en O Ventorrillo, hace años que revolucionó el concepto de fiesta cuando se trata de honrar a un santo. Lo que tradicionalmente acostumbraba a hacerse muros hacia dentro y para feligreses decidió llevarlo a cada esquina de un barrio que aún siente la resaca de las celebraciones de octubre. Para fieles y no tanto, Don Severino (el párroco) decidió que al menos una vez al año los vecinos lo celebren. Devotos o no.

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Se ha convertido en una tradición que Los Satélites visiten el barrio dos veces al año, y en cuestión de un mes. Lo hicieron con motivo del homenaje a Pucho Boedo durante las fiestas del Pilar, las organizadas por la asociación vecinal, y ahora harán lo propio el viernes 4 de diciembre. Aunque para entonces las caderas ya empezarán a estar un poco cansadas de tanto movimiento. En total, serán siete jornadas consecutivas con eventos, algo que no ha superado ni un solo barrio de A Coruña en este año. Y en todos ellos habrá música.

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Comenzarán los eventos dentro de la iglesia, con el coro tradicional Xacarandaina en el salón parroquial del templo, a partir de las 20.00 horas. Los días 1,2 y 3 la misa será cantada, aunque también se llevarán a cabo actos en el salón parroquial. A las 20.00 horas, el Coro Santo Ángel y la Coral Monterroso actuarán allí el martes 1 de diciembre. Posteriormente, el miércoles día 2 será el turno para la Tuna de Veteranos y Vente Mareiro. Ya el día 3, jueves, será el primer concierto en la calle, con el Trío Alborada, a partir de las 20.30 horas.

Impresionante

Es para alucinar la programación entre el viernes y el domingo, para la que ha sido determinante la creación de una comisión de fiestas, aunque también existe el apoyo tradicional del Ayuntamiento de A Coruña. Entre las 12.00 y las 14.00 horas del jueves se celebrará un pasacalles con gaiteiros. Ese mismo día, Emilia Pardo Bazán e Os Jalácticos tendrán su protagonismo a las 19.00 horas. La muy querida vocalista local Judith Cundíns abrirá el apetito para el gran evento de las fiestas: Los Satélites comenzarán su actuación a las 22.00 horas.

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Todavía más intenso será el sábado: pasacalles con Os Celtas y Los Caimanes de 11.30 a 14.00 horas, pasacalles con Os Gaiteiriños a las 18.00 horas y doble concierto: Carles Manteiga, Melchor Rodó y Xilo (20.30 horas), así como la orquesta Trébol (22.00 horas).

Para cerrar, el domingo habrá pasacalles a las 11.30 horas y misa solemne con sesión vermú bajo carpa desde las 13.00 horas.