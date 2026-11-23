Pista de hielo PortoVivo

Diez atracciones, una pista de hielo y varios food trucks, además de churrería, chocolate caliente, castañas y algodón de azúcar, entre otros. El proyecto de PortoVivo desembarcará en el muelle de Batería en los próximos días, aunque la fecha oficial de apertura no ha sido anunciada todavía. El recinto estará abierto hasta el 31 de enero, aunque las atracciones de la explanada se despedirán antes, el día 10.

La gran estrella del recinto, la pista de hielo, tendrá una dimensión de 30 por 30 metros dentro de la antigua nave de TMGA. Las sesiones, de treinta minutos, con patines incluidos, costarán once euros. Según anuncia PortoVivo, las mañanas de lunes a viernes, la pista se reservará por horas para colegios. El horario nocturno será hasta las 23.00 horas, reservando la última hora para sesiones con luces de colores, música especial sobre hielo y el portalón abierto al puerto. También habrá bonos para familias que quieran repetir varios días.

Las atracciones en la explanada del muelle serán diez, a cinco euros el viaje. La estrella será el boomerang, un péndulo gigante con capacidad para dieciséis personas por turno. La atracción Jamaica será otra de las que mayor tamaño presenten. En el muelle de Batería habrá también camas elásticas (Tirachinas), la atracción infantil Dragón, saltamontes, coches de choque para mayores y pequeños, carrusel de cadenas, un escaléxtric y un diver planet.

La oferta gastronómica se compondrá de food trucks, churrería, chocolate caliente, puestos de dulces, terrazas con vistas al puerto iluminado y casetas de juego con tiro y tómbolas, entre otras.