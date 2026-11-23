Inés Rey supervisa las obras de Entrejardines Javier Alborés

La obra de los Cantones concluirá en las próximas semanas, pero este lunes la alcaldesa, Inés Rey, acudió a Entrejardines, en compañía del portavoz municipal, José Manuel Lage, y del concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín, para supervisar los trabajos finales del que será el nuevo "paseo hacia el mar". "Esta fase cero de la apertura de la ciudad al puerto era uno de los elementos centrales de la obra. Ahora, si salimos de Durán Loriga, vemos este paseo continuo hacia el mar, que antes estaba cortado por los coches y obstáculos", aseguró la regidora.

Entrejardines, que hace meses que dejó de ser el punto de parada de los autobuses interurbanos, presenta ahora una plaza central en la que habrá bancos románticos, cuya instalación se ejecuta estos días. Además, se pondrá fin "al corte antinatural de los jardines, ya que ahora el paseo será continuo y conectaremos el jardín entero", añadió Rey.

Este nuevo 'paseo' permitirá tener "una visión completa de un espacio central de la ciudad y del barrio de todos. Se ha mantenido el trazado original que hubo en su día, se ha adecuado el pavimento, siendo un trabajo cuidadoso y delicado". El fin de los trabajos en Entrejardines será "en pocos días, dos si el tiempo lo permite", anunció la alcaldesa.