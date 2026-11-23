Xulio Ferreiro, nos xardíns de Catro Camiños Patricia G. Fraga

El exalcalde de A Coruña y líder de la Marea Atlántica hasta 2019, Xulio Ferreiro, ha anunciado su apoyo al BNG en las elecciones generales del 29 de noviembre.

En un vídeo publicado por el Bloque en redes sociales, el también profesor de Derecho en la Universidade da Coruña (UDC) ha defendido que la candidatura del BNG es la que "sirve a los intereses de las personas" y a Galicia para "avanzar en la protección de los servicios públicos y en su mejora", así como en la mejora de "las condiciones laborales, de vida, del poder adquisitivo de la mayoría social" y de "la libertad, la igualdad y la democracia".

Asimismo, ha asegurado que el voto al frente nacionalista permitirá también "avanzar en la protección y promoción" de la lengua y la cultura gallega.

"Esas son las razones por las que voy a votar al BNG. Si queremos una mayoría parlamentaria que vaya a defender los intereses de la mayoría, necesitamos fuerzas soberanistas que tengan presencia y por eso necesitamos a un BNG fuerte", ha ensalzado.

Tras este posicionamiento público, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón ha agradecido a Xulio Ferreiro su apoyo y por "entender que es decisivo concentrar el voto" en el Bloque, "la fuerza que defiende a Galicia y que no va a permitir ni un solo retroceso en derechos y libertades".