Cocineros gallegos en la Fiesta Gastronómica Gallega en Osaka

La gastronomía de Galicia fue protagonista en Osaka con la celebración de la Fiesta Gastronómica Gallega, una iniciativa impulsada por la Asociación Amigos da Cociña Galega y que cuenta con el apoyo institucional de la Diputación de Ourense, para reforzar la presencia de la cocina y los productos de Galicia en Japón. El encuentro reunió a tres cocineros gallegos y siete chefs japoneses en una acción de promoción e intercambio culinario.

El escenario de esta iniciativa fue el Osaka Food Lab y contó con la participación de Paco Gómez, del restaurante A Feira (Ourense); Pablo Gallego, del restaurante Pablo Gallego (A Coruña); y Toño Lorenzo, del restaurante A Faragulla (Lugo). Junto a ellos estuvieron siete cocineros japoneses invitados por Eiichi Matsumoto, chef que acaba de incorporarse como socio de Amigos da Cociña Galega y que ejerció como embajador de la gastronomía tradicional gallega en el país nipón. El evento se desarrolló a lo largo de dos jornadas y combinó actividades dirigidas a profesionales e invitados especiales con una gran convocatoria abierta al público general. La primera estuvo centrada en el encuentro con representantes del sector gastronómico, medios de comunicación, operadores turísticos y distribuidores, mientras que la segunda acercó la cocina gallega al público de Osaka a través de diferentes propuestas culinarias.

Recetas gallegas elaboradas en directo

Uno de los principales atractivos de la fiesta fue la elaboración en directo de alrededor de diez recetas representativas de la gastronomía gallega, distribuidas en diez puestos de comida. El programa incluyó también showcookings, degustaciones, un showroom de productos y mesas redondas, además de espacios para la venta directa. Se calcula una asistencia de más de 3.000 personas a lo largo de las dos jornadas, entre público general y profesionales de la industria alimentaria y turística japonesa.

La calidad del producto ourensano, protagonista en Japón

Para esta acción, se enviaron productos ourensanos, como castañas de Grupo Cuevas o Vinagres do Ribeiro. Estos productos estuvieron presentes en las elaboraciones y actividades gastronómicas del encuentro. La iniciativa pretende así dar visibilidad no solo a las recetas y al trabajo de los cocineros, sino también a las empresas productoras y transformadoras gallegas, abriendo nuevas oportunidades de conocimiento y contacto con el mercado japonés. La calidad de la materia prima, la autenticidad y la tradición constituyen las principales señas de identidad de la propuesta que Amigos da Cociña Galega quiere compartir en Osaka.

Una iniciativa con el apoyo institucional de la Diputación de Ourense

La Fiesta Gastronómica Gallega en Osaka cuenta con el apoyo institucional de la Diputación de Ourense, una colaboración fundamental para impulsar esta acción de promoción exterior y contribuir a la difusión de la gastronomía y de los productos gallegos en el mercado internacional. La presencia de Paco Gómez, del restaurante ourensano Á Feira, permitió además que la provincia de Ourense estuviese representada en esta misión gastronómica, junto con los cocineros procedentes de A Coruña y Lugo.

Impulsando la proyección internacional de la cocina gallega

Esta nueva iniciativa da continuidad al trabajo que Amigos da Cociña Galega viene desarrollando en Japón. En 2025, la asociación realizó una primera acción en el país nipón para dar a conocer la gastronomía tradicional gallega, una experiencia que permitió establecer contactos y abrir nuevas vías de colaboración.

Además, durante este 2026, la entidad recibió en Galicia a varios profesionales japoneses interesados en conocer de primera mano la cocina gallega y sus productos. La Fiesta Gastronómica Gallega en Osaka supone un nuevo paso en esta relación y busca consolidar la presencia de Galicia en un mercado que ofrece oportunidades para los productos agroalimentarios y la gastronomía de la comunidad.